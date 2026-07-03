Weather Forecast से पहले संकेत देता है कानपुर का यह मंदिर, मानसून आने से पहले ही छत से टपकने लगती हैं पानी की बूंदें, वैज्ञानिक भी हैरान

Kanpur Jagannath Temple Mystery: आज मौसम का हाल जानने के लिए सैटेलाइट, रडार और मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह मानसून आने से करीब सात दिन पहले ही बारिश का संकेत दे देता है. स्थानीय लोगों का विश्वास है कि मंदिर की छत से टपकने वाली पानी की बूंदें आने वाली बारिश का इशारा होती हैं. यही वजह है कि आसपास के किसान आज भी इस अनोखी परंपरा पर भरोसा करते हैं.

कानपुर के भीतरगांव ब्लॉक में स्थित भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, मानसून आने से लगभग सात दिन पहले मंदिर के गर्भगृह की छत से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं. खास बात यह है कि उस समय बाहर बारिश के कोई संकेत नहीं होते, फिर भी पत्थरों से पानी रिसता दिखाई देता है.

कैसे लगाया जाता है बारिश का अनुमान?

स्थानीय लोगों का कहना है कि छत से गिरने वाली बूंदों के आकार से बारिश का अनुमान लगाया जाता है. यदि बूंदें बड़ी और अधिक मात्रा में गिरती हैं तो अच्छी और भारी बारिश होने की संभावना मानी जाती है. वहीं छोटी या कम बूंदें गिरने पर सामान्य या कम वर्षा का संकेत माना जाता है.एक और दिलचस्प मान्यता यह है कि जैसे ही वास्तविक मानसून शुरू होकर बारिश होने लगती है, मंदिर की छत से पानी टपकना स्वतः बंद हो जाता है.

किसानों के लिए प्राकृतिक मौसम केंद्र

आसपास के गांवों के किसान इस मंदिर को प्राकृतिक वेदर फोरकास्ट सेंटर मानते हैं. जैसे ही छत से बूंदें गिरनी शुरू होती हैं, किसान खेतों की जुताई, बीज और अन्य कृषि तैयारियां शुरू कर देते हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि यह संकेत वर्षों से काफी सटीक साबित होता आया है.

वैज्ञानिकों के लिए अब भी बना है रहस्य

पुरातत्व विभाग और विशेषज्ञों ने कई बार मंदिर की छत और दीवारों की जांच की, ताकि पानी के स्रोत का पता लगाया जा सके. हालांकि अब तक इस घटना की कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक व्याख्या सामने नहीं आई है. कुछ विशेषज्ञ इसे भवन की संरचना, नमी और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे भगवान जगन्नाथ की दिव्य कृपा मानते हैं.

धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक दृष्टिकोण

यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए गहरी आस्था का केंद्र है. वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से इस घटना पर अभी भी अध्ययन की आवश्यकता मानी जाती है. फिलहाल यह कहना उचित होगा कि इस घटना को लेकर कई स्थानीय मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन इसके कारणों पर कोई अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष उपलब्ध नहीं है.

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