कानपुर का भूतेश्वर मंदिर! जिसे रातों-रात भूतों ने किया था स्थापित, महादेव के अनोखे स्वरूप के दर्शन से जुड़ी है मान्यता

Bhuteshwar Mahadev Temple: कानपुर की पहचान सिर्फ औद्योगिक शहर के तौर पर नहीं है. यहां कई ऐसे प्राचीन और रहस्यमयी धार्मिक स्थल भी हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं आज तक लोगों की जिज्ञासा बढ़ाती हैं. जब इनके बारे में सुनते हैं तो इन्हें करीब से देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है. जी हां, ऐसा ही एक नाम भूतेश्वर महादेव मंदिर का भी लिया जाता है. इस मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों के बीच एक दिलचस्प कथा प्रचलित है कि इसका निर्माण सामान्य इंसानों ने नहीं, बल्कि भूत-प्रेतों ने एक ही रात में किया था. यही रहस्यमयी मान्यता इस मंदिर को दूसरे शिव मंदिरों से अलग बनाती है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

एक रात में मंदिर बनने की कहानी

स्थानीय लोककथा के अनुसार, पुराने समय में इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना की जाती थी. एक रात यहां अचानक अलौकिक गतिविधियां होने लगीं. कहा जाता है कि, अदृश्य शक्तियों ने रातों-रात मंदिर का निर्माण कर दिया और सुबह जब लोगों ने यहां पहुंचकर देखा तो शिव का पवित्र स्थान तैयार था. इसी कथा के कारण मंदिर का नाम भूतेश्वर पड़ा. हालांकि, मंदिर के रातों-रात भूतों द्वारा बनाए जाने की बात धार्मिक लोकमान्यता है.

महादेव के ‘भूतेश्वर’ स्वरूप की होती है पूजा

हिंदू धार्मिक परंपरा में भगवान शिव को भूतों और गणों के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है. उनका एक नाम भूतनाथ और भूतेश्वर भी है. शिव के साथ भूत-प्रेत, गण और अन्य अलौकिक शक्तियों का उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलता है. इसी धार्मिक अवधारणा से जोड़कर भक्त भूतेश्वर महादेव की पूजा करते हैं. श्रद्धालु यहां पहुंचकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं और भगवान शिव से सुख-शांति की कामना करते हैं.

दर्शन से जुड़ी है खास मान्यता

भूतेश्वर मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों में यह विश्वास भी है कि यहां सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करने से नकारात्मक शक्तियों और भय से मुक्ति मिलती है. कई श्रद्धालु अपनी परेशानियों और मनोकामनाओं को लेकर मंदिर पहुंचते हैं. खासकर सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर शिवभक्तों की भीड़ बढ़ जाती है. मंदिर परिसर में भोलेनाथ के जयकारों और पूजा-पाठ का माहौल देखने को मिलता है.

भूतों से क्यों जोड़ा गया मंदिर?

भगवान शिव की पौराणिक छवि ही कुछ ऐसी है, जिसमें वे सामान्य देवताओं से अलग दिखाई देते हैं. वे श्मशान में विचरण करने वाले, भस्म धारण करने वाले और भूत-गणों के स्वामी माने जाते हैं. यही वजह है कि शिव के कई प्राचीन मंदिरों और स्वरूपों से जुड़ी लोककथाओं में भूत-प्रेत और अलौकिक शक्तियों का उल्लेख मिलता है. कानपुर का भूतेश्वर मंदिर भी इसी धार्मिक कल्पना और स्थानीय आस्था का हिस्सा माना जाता है.

आस्था और रहस्य का अनोखा संगम

भूतेश्वर मंदिर से जुड़ी रातों-रात निर्माण की कहानी इतिहास से ज्यादा स्थानीय लोकविश्वास और धार्मिक आस्था के रूप में देखी जाती है. लेकिन यही कहानी इस मंदिर को लोगों के बीच खास बनाती है.