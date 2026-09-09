Home > धर्म > न मंदिर न मूर्ति… इस पेड़ के आगे झुकते हैं हजारों सिर! कर्ज में डूबे लोग मांगते मन्नत, शुक्रवार को लगती लंबी कतार

न मंदिर न मूर्ति… इस पेड़ के आगे झुकते हैं हजारों सिर! कर्ज में डूबे लोग मांगते मन्नत, शुक्रवार को लगती लंबी कतार

Chhibramau Chamatkari Ped: उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक ऐसी जगह है, जहां न कोई भव्य मंदिर है और न ही कोई स्थापित मूर्ति, फिर भी यहां आस्था का सैलाब उमड़ता है. एक विशाल पेड़ स्थानीय लोगों के बीच इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है. मान्यता है कि इस पेड़ में दैवी शक्ति का वास है और यहां सच्चे मन से मन्नत मांगने पर कष्ट दूर होते हैं. पढ़िए इस पेड़ से जुड़ी मान्यता के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: September 9, 2026 12:25:46 PM IST

Chhibramau Chamatkari Ped
Chhibramau Chamatkari Ped


Chhibramau Chamatkari Ped: किसी धार्मिक स्थल पर पहुंचकर लोग देवी-देवताओं के सामने सिर झुकाते हैं, मन्नत मांगते हैं और अपनी परेशानियां दूर होने की प्रार्थना करते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक ऐसी जगह है, जहां न कोई भव्य मंदिर है और न ही कोई स्थापित मूर्ति, फिर भी यहां आस्था का सैलाब उमड़ता है. एक विशाल पेड़ स्थानीय लोगों के बीच इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है. मान्यता है कि इस पेड़ में दैवी शक्ति का वास है और यहां सच्चे मन से मन्नत मांगने पर कष्ट दूर होते हैं. शुक्रवार को यहां लंबी लाइन लगती है. लोग मानते हैं कि, यहां सच्चे मन से मन्नत मांगने से कर्ज से राहत मिलती है. पढ़िए इस पेड़ से जुड़ी मान्यता के बारे में-

कहां है कन्नौज का रहस्यमयी पेड़?

यह अद्भुत पेड़ कन्नौज जिले के छिबरामऊ में निगम मंडी के पास गोपाल नगर में स्थित बताया जाता है. आसपास रहने वाले लोगों के बीच इस पेड़ को लेकर लंबे समय से अलग-अलग तरह की मान्यताएं सुनने को मिलती रही हैं. अब इसकी चर्चा दूर-दराज तक होने लगी है और लोग अपनी मनोकामना लेकर यहां पहुंच रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, पेड़ के स्वरूप में एक ऐसा हिस्सा दिखाई देता है, जिसे कुछ लोग ‘द्रव्य गोला’ जैसा आकार बताते हैं. इसी असामान्य स्वरूप और इससे जुड़ी आस्था ने इस जगह को लोगों के लिए और भी रहस्यमयी बना दिया है.

You Might Be Interested In

कर्ज से परेशान लोग मांगते हैं मन्नत

इस पेड़ के प्रति लोगों की आस्था का एक बड़ा कारण कर्ज से मुक्ति की मान्यता भी है. बताया जाता है कि आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे कुछ लोग यहां पहुंचकर मन्नत मांगते हैं और अपनी समस्या दूर होने की प्रार्थना करते हैं. इसके अलावा लोग परिवार की सुख-शांति, रोजगार, स्वास्थ्य और दूसरी मनोकामनाओं को लेकर भी यहां आते हैं. हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय श्रद्धालुओं के विश्वास ने इस पेड़ को एक विशेष धार्मिक आस्था का केंद्र बना दिया है.

शुक्रवार को क्यों उमड़ती है भीड़?

आम दिनों में भी यहां लोगों का आना-जाना बताया जाता है, लेकिन हर शुक्रवार को श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है. सुबह से ही लोग अपनी श्रद्धा के साथ यहां पहुंचते हैं और पेड़ के सामने सिर झुकाकर मनोकामना मांगते हैं. कई लोग इसे अपनी आस्था और विश्वास से जोड़ते हैं. उनके लिए यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ऐसा स्थान है जहां पहुंचकर मन को शांति मिलती है और अपनी परेशानियां ईश्वर के सामने रखने का अवसर मिलता है.

आस्था और रहस्य का अनोखा मेल

कन्नौज के इस पेड़ की कहानी इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचती है क्योंकि यहां बिना किसी बड़े मंदिर या मूर्ति के श्रद्धा का केंद्र विकसित हो गया है. एक विशाल वृक्ष, उससे जुड़ी स्थानीय मान्यताएं और हर शुक्रवार जुटने वाली भीड़ इस जगह को अलग पहचान देती है.

Tags: astroDharmreligion news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
न मंदिर न मूर्ति… इस पेड़ के आगे झुकते हैं हजारों सिर! कर्ज में डूबे लोग मांगते मन्नत, शुक्रवार को लगती लंबी कतार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

न मंदिर न मूर्ति… इस पेड़ के आगे झुकते हैं हजारों सिर! कर्ज में डूबे लोग मांगते मन्नत, शुक्रवार को लगती लंबी कतार
न मंदिर न मूर्ति… इस पेड़ के आगे झुकते हैं हजारों सिर! कर्ज में डूबे लोग मांगते मन्नत, शुक्रवार को लगती लंबी कतार
न मंदिर न मूर्ति… इस पेड़ के आगे झुकते हैं हजारों सिर! कर्ज में डूबे लोग मांगते मन्नत, शुक्रवार को लगती लंबी कतार
न मंदिर न मूर्ति… इस पेड़ के आगे झुकते हैं हजारों सिर! कर्ज में डूबे लोग मांगते मन्नत, शुक्रवार को लगती लंबी कतार