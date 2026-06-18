Kamakhya Temple Secrets: कामाख्या मंदिर के रहस्य जानकर रह जाएंगे दंग! यहां नहीं है देवी की मूर्ति, फिर भी होती है विशेष पूजा; जानिए अंबुबाची मेले का महत्व

Kamakhya Temple Secrets: असम के गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी शक्तिपीठों में से एक माना जाता है. यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि अपनी अनोखी परंपराओं और मान्यताओं के कारण भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है.

हर साल यहां लगने वाला अंबुबाची मेला लाखों श्रद्धालुओं और साधकों को अपनी ओर खींचता है. मान्यता है कि इसी दौरान देवी कामाख्या रजस्वला होती हैं और मंदिर के कपाट तीन दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं.

कौन हैं देवी कामाख्या?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा देह त्याग दी थी, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे. सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के कई टुकड़े किए. जहां-जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई. माना जाता है कि कामाख्या में देवी सती की योनि गिरी थी, इसलिए यह स्थान शक्ति और सृजन का प्रतीक माना जाता है.

गर्भगृह में नहीं है देवी की मूर्ति

कामाख्या मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां देवी की कोई प्रतिमा स्थापित नहीं है. गर्भगृह में एक प्राकृतिक चट्टान है, जिसमें बनी दरार से लगातार जलधारा निकलती रहती है. इसी पवित्र स्थान को योनिकुंड कहा जाता है. श्रद्धालु इसी प्राकृतिक स्वरूप के दर्शन कर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं.

साल में 3 दिन रजस्वला होती हैं देवी

कामाख्या मंदिर की सबसे चर्चित मान्यता यह है कि हर वर्ष जून महीने में देवी कामाख्या तीन दिनों तक रजस्वला होती हैं. इस दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और नियमित पूजा-अर्चना भी रोक दी जाती है. माना जाता है कि यह समय धरती की उर्वरता और सृजन शक्ति का प्रतीक है. तीन दिन बाद विशेष अनुष्ठानों के साथ मंदिर दोबारा खोला जाता है.

अंबुबाची मेले का अनोखा महत्व

देवी के रजस्वला होने की मान्यता के दौरान अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है. यह मेला तांत्रिक साधकों और श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास माना जाता है. देश-विदेश से लोग इस मेले में शामिल होने आते हैं. चार दिनों तक चलने वाला यह आयोजन आध्यात्मिक साधना, शक्ति उपासना और धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र बन जाता है.

प्रसाद में मिलता है लाल अंबुबाची वस्त्र

अंबुबाची मेले से जुड़ी सबसे रहस्यमयी परंपरा लाल वस्त्र का प्रसाद है. मान्यता के अनुसार, मंदिर बंद होने से पहले गर्भगृह में सफेद कपड़ा रखा जाता है. जब तीन दिन बाद कपाट खोले जाते हैं तो वह कपड़ा लाल रंग का दिखाई देता है. इसे अंबुबाची वस्त्र कहा जाता है और श्रद्धालु इसे देवी के विशेष आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करते हैं. भक्त इस वस्त्र को अत्यंत शुभ और पवित्र मानते हैं.

क्यों खास है कामाख्या मंदिर?

कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, प्रकृति और स्त्रीत्व के सम्मान का प्रतीक भी माना जाता है. यहां की परंपराएं भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की विविधता को दर्शाती हैं. यही वजह है कि हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक इस मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

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