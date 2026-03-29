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Kamada Ekadashi today: कामदा एकादशी व्रत आज, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय

Kamada Ekadashi today: कामदा एकादशी 2026 का व्रत 29 मार्च को रखा जा रहा है. यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है, जिससे पापों से मुक्ति, धन-समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है. शुभ मुहूर्त में पूजा और मंत्र जाप करने से इसका विशेष फल मिलता है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 29, 2026 8:17:26 AM IST

Kamada Ekadashi today: कामदा एकादशी व्रत आज, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय


Kamada Ekadashi today:  हर महीने आने वाली एकादशी में कामदा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है. यह व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष में आता है और नवरात्रि तथा राम नवमी के बाद पहला महत्वपूर्ण उपवास होता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. साल 2026 में कामदा एकादशी का व्रत 29 मार्च को रखा जा रहा है, जिसे लेकर भक्तों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है.

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तिथि और शुभ मुहूर्त

इस वर्ष कामदा एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति रही, लेकिन पंचांग के अनुसार व्रत 29 मार्च को ही मान्य है.

  • एकादशी तिथि प्रारंभ: 28 मार्च सुबह 8:45 बजे
  • एकादशी तिथि समाप्त: 29 मार्च सुबह 7:46 बजे

पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:01 बजे से 5:48 बजे तक
  • अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:19 बजे से 1:08 बजे तक
  • इन मुहूर्तों में पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है.

    भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का महत्व

कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है. इस दिन उनके साथ माता लक्ष्मी की आराधना करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, वहीं माता लक्ष्मी की पूजा से घर में धन-धान्य और समृद्धि बनी रहती है.

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कामदा एकादशी के प्रमुख मंत्र

  • इस पवित्र दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना बेहद फलदायी माना गया है:
  • ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
  • ॐ नारायणाय नमः
  • ॐ हूं विष्णवे नमः
  • ॐ नमो नारायण
  • श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि
  • ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
    इन मंत्रों के जाप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है.

     कामदा एकादशी व्रत के लाभ

  • कामदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है. इसके प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
  • पापों से मुक्ति: यह व्रत व्यक्ति को पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के पापों से मुक्ति दिलाता है.
  • संतान सुख: स्त्री और पुरुष दोनों के लिए संतान प्राप्ति में सहायक माना गया है.
  • धन और समृद्धि: व्रत रखने से घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की वृद्धि होती है.
  • आध्यात्मिक विकास: भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति होती है.
  • परिवार में खुशहाली: माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-शांति और सौभाग्य बना रहता है.
  • इच्छा पूर्ति: यह व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है.

    धार्मिक महत्व और मान्यता

धार्मिक ग्रंथों में कामदा एकादशी को विशेष स्थान दिया गया है. मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं. यह व्रत केवल धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखने का भी एक माध्यम माना जाता है.

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Tags: kamada ekadashi fast 2026
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