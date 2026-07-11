Home > धर्म > क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार, महायुद्ध और नए युग की भविष्यवाणियां! जानिए पूरा रहस्य

क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार, महायुद्ध और नए युग की भविष्यवाणियां! जानिए पूरा रहस्य

Kalki Avatar: कालज्ञानम और भविष्यमालिका जैसे प्राचीन ग्रंथों में भगवान कल्कि के अवतार, एक विनाशकारी महायुद्ध और उसके बाद आने वाले नए युग का वर्णन मिलता है. इन भविष्यवाणियों के अनुसार जब अधर्म चरम पर पहुंच जाएगा, तब कल्कि अवतार प्रकट होकर धर्म की स्थापना करेंगे. ग्रंथों में महायुद्ध, वैश्विक बदलाव, प्रकृति के संतुलन और मानव समाज में बड़े परिवर्तन की बातें भी कही गई हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 11, 2026 6:57:43 PM IST

क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार का प्राकट्य?
क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार का प्राकट्य?


Kalki Avatar: हिंदू धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों में भविष्य से जुड़ी अनेक रहस्यमयी और रोचक भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है. इनमें ब्रह्मर्षि पोतुलुरी वीरब्रह्मेंद्र स्वामी का कालज्ञानम और ओडिशा के पंचसखा संतों द्वारा रचित भविष्यमालिका विशेष रूप से चर्चित हैं. इन ग्रंथों में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार माने जाने वाले भगवान कल्कि के आगमन, एक बड़े विनाशकारी युद्ध और उसके बाद दुनिया में होने वाले बदलावों का वर्णन मिलता है. हालांकि इन भविष्यवाणियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है.

धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष का जिक्र

इन ग्रंथों में एक ऐसे महायुद्ध का वर्णन मिलता है जिसे कई लोग आधुनिक संदर्भ में तीसरे विश्व युद्ध से जोड़कर देखते हैं. भविष्यवाणियों के अनुसार यह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष का रूप ले सकता है. मान्यता है कि जब दुनिया में अन्याय, पाप, हिंसा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होकर अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे.

You Might Be Interested In

विनाशकारी युद्ध को लेकर क्या कहती हैं भविष्यवाणियां?

भविष्यमालिका और कालज्ञानम में वर्णित महायुद्ध को अत्यंत विनाशकारी बताया गया है. इन भविष्यवाणियों के अनुसार युद्ध के दौरान हालात इतने भयावह हो सकते हैं कि हवा तक जहरीली हो जाए और लोगों को भोजन तथा पानी की भारी कमी का सामना करना पड़े. ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल होगा और मानव जीवन गंभीर संकट में पड़ जाएगा. कुछ व्याख्याओं में आसमान में दो सूरज जैसे तेज प्रकाश दिखाई देने का भी जिक्र मिलता है, जिसे कुछ लोग बड़े विस्फोट या किसी खगोलीय घटना से जोड़कर देखते हैं.

भारत को लेकर भी मिलते हैं विशेष संकेत

इन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब कई शक्तिशाली और विकसित देश विनाश का सामना कर रहे होंगे, तब भारत अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान के रूप में उभर सकता है. ग्रंथों की कुछ व्याख्याओं के अनुसार उस समय भारत का नेतृत्व मजबूत होगा और विश्व स्तर पर उसका प्रभाव तथा सम्मान बढ़ेगा. हालांकि यह धार्मिक भविष्यवाणी का हिस्सा है और इसे ऐतिहासिक या वैज्ञानिक तथ्य के रूप में नहीं देखा जाता.

6 साल 6 महीने तक चल सकता है महायुद्ध

संत अच्युतानंद दास से जुड़ी व्याख्याओं में इस महायुद्ध की अवधि लगभग 6 वर्ष 6 महीने बताई गई है. भविष्यवाणियों के अनुसार इस दौरान अत्याधुनिक और विनाशकारी हथियारों का उपयोग हो सकता है, जिससे दुनिया की बड़ी आबादी प्रभावित होगी. यही कारण है कि इन भविष्यवाणियों को लेकर समय-समय पर चर्चाएं होती रहती हैं.

कल्कि अवतार को लेकर क्या कहते हैं ग्रंथ?

भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है. भविष्यमालिका और कालज्ञानम में उनके आगमन को लेकर कई रहस्यमयी संकेत दिए गए हैं. इन ग्रंथों के अनुसार जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा और सज्जन लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा, तब कल्कि अवतार प्रकट होंगे. उनका उद्देश्य बुराई का अंत करना और धर्म की स्थापना करना होगा.

क्या कल्कि अभी भी गुप्त रूप में मौजूद हैं?

कुछ धार्मिक व्याख्याओं में दावा किया गया है कि भगवान कल्कि वर्तमान समय में भी गुप्त रूप से पृथ्वी पर मौजूद हैं और उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. मान्यता है कि वे सामान्य मानव की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जब समय आएगा, तब अपनी दिव्य शक्तियों का प्रकट रूप दिखाएंगे. यह दावा धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है और इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है.

सफेद घोड़े और दिव्य तलवार का वर्णन

प्राचीन ग्रंथों में कल्कि अवतार के स्वरूप का भी वर्णन मिलता है. कहा गया है कि वे सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक चमकदार तलवार होगी, जो बिजली की तरह तेज प्रकाश करेगी. धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी शक्ति के माध्यम से वे अधर्म और दुष्ट शक्तियों का अंत करेंगे.

पंचसखा और 64 योगिनियों का भी मिलता है उल्लेख

भविष्यमालिका में यह भी कहा गया है कि कल्कि अवतार इस संघर्ष में अकेले नहीं होंगे. उनके साथ कई दिव्य शक्तियां मौजूद रहेंगी. इनमें पंचसखा संतों और 64 योगिनियों का उल्लेख मिलता है, जो अदृश्य रूप में धर्म की स्थापना के कार्य में सहयोग करेंगी. यह वर्णन धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का हिस्सा माना जाता है.

युद्ध के बाद दुनिया में होंगे बड़े बदलाव

भविष्यवाणियों के अनुसार महाविनाश के बाद दुनिया में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. कहा गया है कि केवल वे लोग सुरक्षित रह पाएंगे जो सत्य, अहिंसा, सदाचार और ईश्वर में विश्वास रखने वाले होंगे. ऐसे लोगों को आगे नए युग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा.

प्रकृति और मानव जीवन में लौटेगा संतुलन

इन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि युद्ध के बाद वातावरण शुद्ध होने लगेगा. बीमारियां कम होंगी और मनुष्य की आयु बढ़ने लगेगी. प्रकृति फिर से संतुलित होगी और मानव जीवन अधिक शांतिपूर्ण दिशा में आगे बढ़ेगा. यह वर्णन धार्मिक कल्पना और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ माना जाता है.

समाज में खत्म होंगे भेदभाव और संघर्ष

भविष्यवाणियों में कहा गया है कि बड़े परिवर्तन के बाद समाज में जाति, भेदभाव और विभाजन जैसी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी. लोग प्रेम, सहयोग और शांति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे. कुछ व्याख्याओं में इसे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना के रूप में भी देखा जाता है.

Tags: kalki avatar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कीवी खाने के 6 फायदे जान आप भी रह जाएंगे...

July 11, 2026

एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा की 6 फिल्में

July 11, 2026

डेंगू-मलेरिया से बचना है? बारिश में बॉडी पर लगाएं ये...

July 11, 2026

तवा-कढ़ाई उल्टा रखने से क्यों मना करती हैं दादी-नानी?

July 11, 2026

इंसान बिना पानी पिए कितने दिन तक जिंदा रह सकता...

July 10, 2026

ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स खाने के नुकसान

July 10, 2026
क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार, महायुद्ध और नए युग की भविष्यवाणियां! जानिए पूरा रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार, महायुद्ध और नए युग की भविष्यवाणियां! जानिए पूरा रहस्य
क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार, महायुद्ध और नए युग की भविष्यवाणियां! जानिए पूरा रहस्य
क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार, महायुद्ध और नए युग की भविष्यवाणियां! जानिए पूरा रहस्य
क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद होगा कल्कि अवतार, महायुद्ध और नए युग की भविष्यवाणियां! जानिए पूरा रहस्य