Symptoms of Kaliyuga: कलयुग के अंत में क्या होगा? श्रीकृष्ण की वो भविष्यवाणियां, जिन्हें जानकर चौंक जाएंगे आप

Symptoms of Kaliyuga: हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण में चार युगों-सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग-का विस्तार से वर्णन मिलता है. इन ग्रंथों के अनुसार कलयुग चारों युगों में सबसे छोटा लेकिन सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण काल माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने हजारों वर्ष पहले इस युग के कई ऐसे लक्षण बताए थे, जिन्हें आज के समय की परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है.गरुड़ पुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार, जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण से कलयुग की प्रकृति के बारे में प्रश्न किया, तब उन्हें बताया गया कि समय के साथ पाप, स्वार्थ और अधर्म बढ़ते जाएंगे. जब यह स्थिति अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब धर्म का क्षय होगा और अंततः सृष्टि परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजरेगी.

शक्ति और प्रभाव को मिलेगी प्राथमिकता

पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कलयुग में व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों या ज्ञान से अधिक उसकी शक्ति और प्रभाव के आधार पर किया जाएगा. समाज में सत्य और शास्त्रों की महत्ता धीरे-धीरे कम होती जाएगी और लोग तथ्यों की जगह सुनी-सुनाई बातों पर अधिक विश्वास करने लगेंगे. धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि ढोंग, पाखंड और दिखावा बढ़ेगा. लोग सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिकता से दूर होकर बाहरी आडंबरों को अधिक महत्व देने लगेंगे. धार्मिक गतिविधियां भी कई बार केवल प्रदर्शन तक सीमित रह सकती हैं.

धर्म-कर्म से ज्यादा सुविधा को मिलेगी अहमियत

पुराणों के अनुसार, कलयुग में धर्म, व्रत, उपवास और दान जैसे कार्य नियमों और श्रद्धा से कम तथा सुविधा और सामाजिक दिखावे के आधार पर अधिक किए जाएंगे. धार्मिक परंपराओं के पीछे छिपे मूल भाव को समझने के बजाय लोग केवल औपचारिकताओं तक सीमित रह सकते हैं. यह भी कहा गया है कि थोड़ी-सी संपत्ति और सफलता प्राप्त होते ही मनुष्य में अहंकार बढ़ सकता है और वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगेगा.

रिश्तों की बदलती परिभाषा

ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि कलयुग में स्त्री-पुरुष संबंधों और पारिवारिक मूल्यों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. धन, भौतिक सुख-सुविधाएं और सामाजिक प्रतिष्ठा रिश्तों के महत्वपूर्ण आधार बन जाएंगे. विवाह जैसे पवित्र बंधनों में विश्वास और समर्पण की भावना कमजोर पड़ सकती है. लोगों का ध्यान रिश्तों की मजबूती से अधिक व्यक्तिगत लाभ और सुविधाओं पर केंद्रित हो सकता है. हालांकि विद्वान इन बातों को कई बार प्रतीकात्मक रूप में भी देखते हैं, जो सामाजिक और नैतिक परिवर्तनों का संकेत मानी जाती हैं.

स्वार्थ बढ़ेगा, सेवा भाव घटेगा

पुराणों में कहा गया है कि जैसे-जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्य का झुकाव परोपकार से अधिक स्वार्थ की ओर होगा. लोग छोटी-छोटी बातों पर विवाद करेंगे और दूसरों की सहायता करने की भावना कमजोर पड़ सकती है. अतिथि सत्कार, समाज सेवा और दान-पुण्य जैसे कार्यों में भी कमी आने का उल्लेख मिलता है. हर व्यक्ति अपने हित और लाभ को प्राथमिकता देगा.

धन कमाने की दौड़ और आध्यात्मिक दूरी

धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कलयुग में अधिकांश लोग धन कमाने और भौतिक सुविधाएं जुटाने को ही जीवन का प्रमुख उद्देश्य मान सकते हैं. घर, संपत्ति और विलासिता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा, जबकि आध्यात्मिक जीवन और ईश्वर भक्ति से दूरी बढ़ सकती है. यह भी कहा गया है कि गाय जैसे पूजनीय पशुओं की सेवा की भावना कम होकर केवल आर्थिक उपयोगिता तक सीमित हो सकती है.

प्रकृति पर भी पड़ेगा असर

पुराणों में मानव व्यवहार के साथ-साथ प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का भी उल्लेख मिलता है. मान्यताओं के अनुसार, वर्षा का चक्र असंतुलित हो सकता है. कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं. नदियों के जलस्तर में कमी, भूमि की उर्वरता में गिरावट और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव भी कलयुग के लक्षणों में गिना गया है. कई लोग इन वर्णनों को आधुनिक पर्यावरणीय चुनौतियों से जोड़कर देखते हैं. पुराणों के अनुसार, समाज में आर्थिक असमानता बढ़ सकती है. धनवान और प्रभावशाली लोगों का प्रभाव अधिक होगा, जबकि कमजोर वर्गों को संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. गलत तरीकों से धन अर्जित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और नैतिक मूल्यों का ह्रास होगा. एक तरफ ऐश्वर्य और विलासिता होगी तो दूसरी ओर गरीबी और अभाव भी देखने को मिलेंगे.

परिवार और रिश्तों पर संकट

कलयुग के अंतिम चरण के बारे में वर्णन मिलता है कि उस समय पारिवारिक संबंधों की मजबूती कमजोर पड़ सकती है. भाई-भाई के बीच विवाद बढ़ सकते हैं और परिवार जैसी संस्था चुनौतियों का सामना कर सकती है. रिश्तों में प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ हावी हो सकता है. विवाह केवल सामाजिक औपचारिकता बनकर रह जाने की बात भी कई पुराणों में कही गई है. एक प्रचलित कथा के अनुसार, जब पांडव वनवास के लिए जा रहे थे, तब सहदेव ने श्रीकृष्ण से पूछा कि बिना पाप किए भी उन्हें कष्ट क्यों सहने पड़ रहे हैं. तब श्रीकृष्ण ने बताया कि यह आने वाले समय और कलयुग के प्रभावों की झलक है, जिसके संकेत द्वापर युग के अंतिम चरण में ही दिखाई देने लगे थे.

कलयुग के अंत को लेकर क्या कहते हैं पुराण?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व मानी जाती है. यानी वर्तमान समय में इसका केवल एक छोटा हिस्सा ही बीता है. पुराणों में वर्णन है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्यों की आयु कम होती जाएगी, शारीरिक क्षमता घटेगी और मानसिक अस्थिरता बढ़ेगी. यह भी कहा गया है कि लालच, क्रोध और असंतोष बढ़ेंगे. अधिक सुविधाएं होने के बावजूद लोग भीतर से संतुष्ट नहीं रह पाएंगे. समाज में हिंसा, अपराध और अविश्वास का स्तर बढ़ सकता है. धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ये बातें आस्था और मान्यताओं का हिस्सा हैं. कई विद्वान इन्हें शाब्दिक भविष्यवाणी के बजाय नैतिक और सामाजिक चेतावनी के रूप में भी देखते हैं, जिनका उद्देश्य मनुष्य को धर्म, सदाचार और संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करना है.