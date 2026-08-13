कालिंजर किले का रहस्यमयी सीता कुंड! वनवास के दौरान माता सीता ने यहीं किया था स्नान, जानें प्राचीन स्थल से जुड़ी कथा

Sita Kund Kalinger: बुंदेलखंड की धरती पर बसा कालिंजर किला सिर्फ अपनी विशाल प्राचीरों, प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक युद्धों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है. इस दुर्ग के आसपास कई ऐसे स्थल भी हैं, जिनसे पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. इनके बारे में जानने के बाद करीब से देखने की इच्छा बढ़ जाती है. इन्हीं में से एक है सीता कुंड… जिसे स्थानीय आस्था में माता सीता से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि, वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जब इस क्षेत्र से गुजरे थे, तब माता सीता ने यहां स्नान किया था. यही वजह है कि यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आज भी खास महत्व रखता है. पढ़िए रहस्यमयी प्राचीन सीता कुंड से जुड़ी रोचक कथा-

कालिंजर की धरती पर रामायण की यादें

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किला इतिहास और धर्म का अनोखा संगम माना जाता है. चंदेल कालीन स्थापत्य से लेकर भगवान शिव से जुड़ी मान्यताओं तक, यहां कदम-कदम पर कोई न कोई रोचक कथा सुनने को मिलती है. स्थानीय परंपराओं में कालिंजर क्षेत्र को रामायण काल से भी जोड़कर देखा जाता है. मान्यता के अनुसार, वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता ने बुंदेलखंड के कई इलाकों में समय बिताया था. इसी दौरान कालिंजर क्षेत्र में भी उनके आने की कथाएं प्रचलित हैं.

क्या है सीता कुंड की मान्यता?

कालिंजर से जुड़े धार्मिक स्थलों में सीता कुंड को विशेष स्थान दिया जाता है. लोकमान्यता है कि, माता सीता ने वनवास के दौरान इसी कुंड में स्नान किया था. इसी वजह से इसका नाम सीता कुंड पड़ा. कहा जाता है कि, उस समय यह क्षेत्र घने जंगलों और प्राकृतिक जलस्रोतों से घिरा हुआ था. वनवास के दौरान ऐसे जलस्रोत यात्रियों और साधु-संतों के लिए महत्वपूर्ण हुआ करते थे. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता सीता के स्पर्श से यह स्थान पवित्र हो गया. हालांकि, इस मान्यता से जुड़े प्राचीन ग्रंथीय या पुरातात्विक प्रमाणों को लेकर स्पष्ट ऐतिहासिक सहमति नहीं है.

कालिंजर में शिव और सीता की कथाओं का संगम

कालिंजर किले की सबसे बड़ी धार्मिक पहचान भगवान शिव से जुड़ी है. यहां स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर को बेहद प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि समुद्र मंथन से निकला विष पीने के बाद भगवान शिव ने कालिंजर में विश्राम किया था. यही वजह है कि कालिंजर आने वाले श्रद्धालु शिव मंदिर के दर्शन के साथ आसपास मौजूद पौराणिक स्थलों को भी देखते हैं. सीता कुंड भी इसी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है.

क्यों खास है यह कुंड?

सीता कुंड से जुड़ी कथा इसे सिर्फ एक जलस्रोत नहीं रहने देती, बल्कि रामायण की स्मृतियों से जोड़ देती है. यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु इसे माता सीता की पवित्रता और वनवास के कठिन दिनों की याद से जोड़कर देखते हैं. इस स्थल की खासियत यह भी है कि इतिहास, प्रकृति और लोकविश्वास तीनों यहां एक साथ दिखाई देते हैं. कालिंजर की पहाड़ियों, प्राचीन स्थापत्य और आसपास के धार्मिक स्थलों के बीच सीता कुंड की कहानी पर्यटकों की जिज्ञासा बढ़ाती है.

आस्था और इतिहास का अनोखा मेल

कालिंजर किला सिर्फ पत्थरों से बना एक प्राचीन दुर्ग नहीं है. इसकी दीवारों के बीच इतिहास की कई परतें छिपी हैं और आसपास की लोककथाएं इस जगह को और रहस्यमयी बनाती हैं. सीता कुंड भी ऐसी ही एक मान्यता है, जिसे पीढ़ियों से स्थानीय लोग श्रद्धा के साथ सुनाते आए हैं.