Kali Raksha Kavach: घर में बढ़ रही है नेगेटिव एनर्जी? मां काली का ये ‘रक्षा कवच मंत्र’ करेगा हर बुरी शक्ति का अंत, जानिए पूरी विधि

Kali Raksha Kavach: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने घर में सुख, शांति और सकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहते हैं. हालांकि कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में तनाव, झगड़े या डर जैसा माहौल बनने लगता है. ज्योतिष और तंत्र परंपरा से जुड़े जानकार मानते हैं कि ऐसी स्थितियों के पीछे नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर का प्रभाव भी हो सकता है.

इसी से बचाव के लिए मां काली से जुड़ी एक विशेष ‘घेराबंदी’ विधि का उल्लेख किया जाता है, जिसे सुरक्षा कवच की तरह माना जाता है.

मां काली के मंत्र को क्यों माना जाता है प्रभावशाली?

तांत्रिक परंपराओं में मां काली को दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना गया है. मान्यता है कि उनके मंत्रों के जाप से घर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. इस विशेष मंत्र में घर की चारों दिशाओं और आसपास के क्षेत्र की रक्षा की प्रार्थना की जाती है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, यह मंत्र मानसिक भय और

नकारात्मक सोच को दूर करने में भी सहायक माना जाता है.

ग्रहण काल में मंत्र सिद्ध करने की मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी मंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए उसे सिद्ध करना जरूरी माना जाता है. इसके लिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान इस मंत्र की 21 माला जप करने से इसकी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है. जप करते समय व्यक्ति को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके मां काली का ध्यान करने की सलाह दी जाती है. साथ ही शुद्धता और एकाग्रता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है.

घर की घेराबंदी कैसे की जाती है?

मंत्र सिद्ध होने के बाद घर की सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है. इसके तहत मिट्टी के छोटे पात्र में शराब, कच्चा दूध और गौमूत्र मिलाकर रखा जाता है. पात्र में छोटा छेद कर उसे घर के चारों ओर घुमाया जाता है, ताकि मिश्रण की धार जमीन पर गिरती रहे. मान्यता है कि इससे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा रेखा बनती है. इसके बाद घर के चारों कोनों में नींबू रखकर उन पर लोहे की कील गाड़ने की परंपरा भी बताई जाती है.धार्मिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये उपाय पूरी तरह आस्था और मान्यताओं पर आधारित हैं.

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