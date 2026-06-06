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Kala Dhaga Benefits: काला कलावा पहनने से पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना शनि की कृपा की जगह बढ़ सकती हैं परेशानियां

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 6, 2026 8:20:59 PM IST

Kala Kalawa Astro Tips
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Kala Kalawa Astro Tips: काला धागा या काला कलावा पहनने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है. कई लोग इसे बुरी नजर से बचाव के लिए पहनते हैं, तो कुछ शनि ग्रह की कृपा पाने के उद्देश्य से धारण करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में काले धागे को शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और इसे धारण करने के कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं.
 
मान्यता है कि सही तरीके से पहना गया काला धागा सकारात्मक परिणाम दे सकता है, लेकिन बिना जानकारी या ज्योतिषीय सलाह के इसे धारण करना कुछ लोगों के लिए उचित नहीं माना जाता.

 क्यों पहना जाता है काला धागा?

ज्योतिष के अनुसार काला रंग शनि ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए काला धागा पहनने से शनि से जुड़े कष्टों में राहत मिलने की मान्यता है. कई लोग इसे नजर दोष से बचने के लिए भी धारण करते हैं.मान्यताओं के अनुसार काला धागा पहनने से-

 नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है

  •  शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है.
  •  नौकरी और व्यापार में स्थिरता आने की मान्यता है.
  • आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती बढ़ती है.
  •  नजर दोष से सुरक्षा का भाव मिलता है.

 काला धागा कब पहनना चाहिए?

काला धागा धारण करने के लिए शनिवार का दिन सबसे उपयुक्त माना जाता है. इसके अलावा शनि अमावस्या या शुक्ल पक्ष के शनिवार को भी इसे पहना जा सकता है.धारण करने से पहले शनि देव का स्मरण करना शुभ माना जाता है.

काला धागा पहनते समय किन बातों का रखें ध्यान?

काला धागा पहनने से पहले कुछ सावधानियां जरूरी मानी जाती हैं-
 
  •  बिना सलाह के काला धागा धारण न करें.
  •  अगर कुंडली में शनि पहले से मजबूत और शुभ स्थिति में हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं मानी जाती.
  •  काले धागे के साथ लाल, पीला या किसी अन्य रंग का धागा एक साथ न बांधें.
  •  टूटा या क्षतिग्रस्त धागा लंबे समय तक न पहनें.
  •  धागा पहनने के बाद नियमित रूप से उसकी स्थिति पर ध्यान दें.

काला धागा और शनि देव का संबंध

शनि ग्रह को कर्मफलदाता कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं. इसी कारण शनि से जुड़े उपायों में काला धागा, तिल, उड़द और शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व बताया जाता है.हालांकि ज्योतिषीय उपायों को अपनाने से पहले किसी योग्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर माना जाता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Black Thread AstrologyKala DhagaKala Kalawashani dev
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