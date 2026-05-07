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Kaalsarp Yoga: मई में बनने जा रहा है कालसर्प योग, इन 4 राशियों के लिए बढ़ सकती हैं चुनौतियां, जानें उपाय

Kaalsarp Yoga: 11 मई से 26 मई तक बनने वाला कालसर्प योग ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस दौरान राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आने से विशेष ग्रह स्थिति बनेगी. 4 राशि वालों को करियर, आर्थिक मामलों और रिश्तों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: May 7, 2026 3:57:24 PM IST

मई में बनने जा रहा है कालसर्प योग
मई में बनने जा रहा है कालसर्प योग


Kaalsarp Yoga: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल और नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन, करियर, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर पड़ता है. मई महीने में एक ऐसी खगोलीय स्थिति बनने जा रही है, जिसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काफी प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार 11 मई से 26 मई तक कालसर्प योग का निर्माण होगा. इस दौरान कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. विशेष रूप से 4 राशियों के जातकों को करियर, आर्थिक मामलों और निजी जीवन में सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कैसे बनता है कालसर्प योग?

ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प योग तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं. राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है और इनका संबंध अचानक परिवर्तन, भ्रम, मानसिक तनाव और अस्थिरता से जोड़ा जाता है. इस बार 11 मई से 26 मई के बीच केतु सिंह राशि में और राहु कुंभ राशि में रहेंगे. इसी दौरान सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि राहु और केतु के बीच आ जाएंगे, जिससे कालसर्प योग का निर्माण होगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह योग हर व्यक्ति को समान रूप से प्रभावित नहीं करता, लेकिन जिन लोगों की कुंडली या गोचर स्थिति इससे प्रभावित होती है, उन्हें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता मानी जाती है.

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वृषभ राशि वालों पर बढ़ सकता है आर्थिक दबाव

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय करियर और आर्थिक मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकता है. नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है और ऑफिस में विवाद जैसी स्थितियां बनने की संभावना बताई जा रही है. व्यापार करने वाले लोगों को निवेश करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि धन हानि के संकेत माने जा रहे हैं. परिवार में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ सकता है.

कर्क राशि वालों को हो सकता है मानसिक तनाव

वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान मानसिक तनाव और भावनात्मक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. परिवार और रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ने की संभावना जताई गई है. नौकरीपेशा लोगों को अचानक नई जिम्मेदारियां या बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. ज्योतिषीय सलाह के अनुसार इस समय किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना चाहिए और बड़े आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए.

वृश्चिक राशि वालों के लिए परीक्षा जैसा समय

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कालसर्प योग करियर और निजी जीवन दोनों में चुनौतियां ला सकता है. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहने की सलाह दी गई है. बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है. ऐसे में किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचने की सलाह दी गई है.

कुंभ राशि पर रहेगा राहु का सीधा प्रभाव

कुंभ राशि पर राहु का सीधा प्रभाव रहने के कारण यह समय अधिक संवेदनशील माना जा रहा है. नौकरी में अस्थिरता, बॉस के साथ मतभेद और काम का दबाव बढ़ने जैसी स्थितियां बन सकती हैं. व्यापार में अचानक खर्च बढ़ने से बजट बिगड़ सकता है. इसके अलावा रिश्तों में दूरी और मानसिक बेचैनी महसूस होने की संभावना भी जताई जा रही है.

कालसर्प योग के दौरान क्या करें उपाय?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कालसर्प योग के प्रभाव को कम करने के लिए कुछ धार्मिक उपाय लाभकारी माने जाते हैं.

  • भगवान शिव की करें आराधना
  • भगवान शिव की पूजा करें और नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें.
  • सोमवार को करें जलाभिषेक
  • सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना शुभ माना गया है.
  • राहु-केतु शांति के लिए करें पूजा
  • राहु-केतु की शांति के लिए नाग देवता की पूजा करने की सलाह दी जाती है.
  • दान-पुण्य को माना गया लाभकारी
  • गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन तथा काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है.

क्रोध और विवाद से बनाएं दूरी

इस दौरान नकारात्मक सोच, क्रोध और बड़े विवादों से दूर रहने की सलाह दी गई है. साथ ही किसी भी बड़े निवेश को सोच-समझकर करने की बात कही गई है. ज्योतिषीय मान्यताओं को लेकर विशेषज्ञों की सलाह जरूरी ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन किसी भी निर्णय को केवल ज्योतिषीय आधार पर लेने के बजाय विशेषज्ञों की सलाह लेना भी जरूरी माना जाता है.

Tags: kaalsarp yogamay 2026 horoscope
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