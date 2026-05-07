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kal sarp yog ke upay: कालसर्प योग क्या हैं ? क्यों माना जाता है चुनौतीपूर्ण? जानिए इसके संकेत, प्रभाव और उपाय

kal sarp yog ke upay:  ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प योग को ग्रहों की विशेष स्थिति से बनने वाला महत्वपूर्ण योग माना गया है. राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आने पर यह योग बनता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे मानसिक तनाव, कार्यों में बाधा, पारिवारिक अशांति और करियर संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 7, 2026 5:11:24 PM IST

कालसर्प योग माना जाता है चुनौतीपूर्ण
कालसर्प योग माना जाता है चुनौतीपूर्ण


kal sarp yog ke upay: ज्योतिष में ग्रहों की चाल और स्थिति को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के विशेष संयोजन से कई प्रकार के योग बनते हैं, जिनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन, करियर, मानसिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ता है. इन्हीं में से एक प्रमुख योग कालसर्प योग माना जाता है, जिसे लेकर लोगों के बीच काफी जिज्ञासा और भय भी देखा जाता है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार जब राहु और केतु 180 डिग्री पर आमने-सामने स्थित हों और बाकी सातों ग्रह इनके एक तरफ आ जाएं, तब कुंडली में कालसर्प योग का निर्माण होता है. राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है और इनका संबंध अचानक परिवर्तन, मानसिक तनाव और बाधाओं से जोड़ा जाता है.

कालसर्प योग के बताए गए हैं कई प्रकार

ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प योग के 12 प्रकार बताए गए हैं. राशियों के आधार पर 12 लग्न और विभिन्न ग्रह स्थितियों को मिलाकर करीब 288 प्रकार के कालसर्प योग बनने की बात कही जाती है. हालांकि ज्योतिषाचार्यों के बीच कालसर्प दोष को लेकर अलग-अलग मत भी देखने को मिलते हैं. कुछ विद्वान इसे अत्यंत प्रभावशाली मानते हैं, जबकि कुछ इसे केवल ग्रह स्थिति का सामान्य प्रभाव बताते हैं. फिर भी कई लोग जीवन की परेशानियों को कालसर्प योग से जोड़कर देखते हैं.

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कालसर्प योग के कौन-कौन से लक्षण माने जाते हैं?

मेहनत के बाद भी सफलता में बाधा कालसर्प योग का पहला प्रमुख लक्षण यह माना जाता है कि व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत के बाद भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती. लगातार प्रयासों के बावजूद कार्यों में रुकावट आने से मन निराश और खिन्न रहने लगता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसे लोगों को सपनों में बार-बार सांप दिखाई देने की बात भी कही जाती है.

गुप्त शत्रु और कार्यों में विघ्न

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार गुप्त शत्रुओं के कारण परेशानियां बढ़ना और कामों में बार-बार बाधा आना भी कालसर्प योग का संकेत माना जाता है. कई बार व्यक्ति बिना कारण विवादों या विरोध का सामना करता है.

मानसिक तनाव और पारिवारिक अशांति

कालसर्प योग के प्रभाव से मानसिक तनाव, निर्णय लेने में असमंजस, परिवार में अशांति और वैवाहिक जीवन में तनाव जैसी स्थितियां बनने की बात भी कही जाती है. व्यक्ति कई बार मानसिक रूप से अस्थिर और परेशान महसूस कर सकता है.

कालसर्प योग के उपाय

भगवान शिव की पूजा को माना गया सबसे प्रभावी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कालसर्प दोष के निवारण के लिए भगवान शिव की पूजा को सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है. विशेष रूप से सावन माह में रुद्राभिषेक कराने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से राहु-केतु के दुष्प्रभाव कम हो सकते हैं.

चांदी के नाग-नागिन की पूजा

ज्योतिषीय उपायों में चांदी से बने नाग-नागिन की विधिपूर्वक पूजा करने और बाद में उन्हें बहते जल में प्रवाहित करने का विधान भी बताया गया है.

राहुकाल में करें राहु ग्रह की पूजा

कालसर्प योग से राहत के लिए राहुकाल के दौरान शिव मंदिर में राहु ग्रह की पूजा करना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे राहु-केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है.

दान-पुण्य को माना गया लाभकारी

सुबह के समय कुछ पैसे और मसूर की दाल किसी सफाईकर्मी को दान करने का उपाय भी कालसर्प योग से राहत के लिए बताया गया है. ज्योतिष शास्त्र में दान-पुण्य को ग्रह दोषों की शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है.

शिव तांडव स्तोत्र का पाठ

धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं. ऐसे में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है.

श्रीकृष्ण की पूजा का भी बताया गया महत्व

मोर पंख वाली भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करना भी कालसर्प योग से राहत दिलाने वाला उपाय माना गया है. मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है.

प्रयागराज में तर्पण और श्राद्ध कर्म

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से भी कालसर्प योग के प्रभाव को कम करने में सहायता मिल सकती है.  ज्योतिषीय मान्यताओं और धार्मिक उपायों को आस्था से जोड़कर देखा जाता है. किसी भी प्रकार की कुंडली या ग्रह दोष संबंधी जानकारी के लिए अनुभवी ज्योतिषाचार्य की सलाह लेना जरूरी माना जाता है.

Tags: Shiva Worship
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