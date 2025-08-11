Kajri Teej 2025: कल 12 अगस्त को रखा जायेगा कजरी तीज का व्रत, ये 5 उपाय करने से महिलाओं को मिलेगा अखंड सौभाग्यवती का सुख

Kajri Teej 2025: हरियाली तीज की तरह कजरी तीज का व्रत भी बेहद खास होता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और कजरी तीज के दिन माता पार्वती (Mata Parvati) के साथ-साथ महादेव (Mahadev) की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। सुहागन महिलाओं के साथ-साथ कुंआरी कन्याएं भी कजरी तीज रख सकती है और मनचाहा वर की प्राप्ती की कामना कर सकती हैं।

कब है कजरी तीज (When Is Kajari Teej)

कजरी तीज का व्रत कब किया जायेगा? तो बता दे हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है, और इस साल यह तिथि आज 11 अगस्त के दिन प्रात:काल 10:33 बजे से प्रारंभ हुई थी, जो 12 अगस्त 2025, मंगलवार को 08:40 बजे समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 के दिन रखा जायेगा।

कजरी तीज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय (Some Special Measures To Be Taken On The Day Of Kajari Teej 2025)

कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं एकजुट होकर मेहंदी लगाती है, झूला झूलती, कजरी सभी के साथ तीज के गीत गाती हैं और शिव-पार्वती की पूजा करने के साथ पूरे दिन का व्रत भी रखती हैं। इसके अलावा कजरी तीज के दिन कुछ खास उपाय करने से शिव-पार्वतीकी कृपा बनती है और सुहागन महिलाएं को सौभाग्यवती का सुख मिलता है और कुंआरी कन्याएं को मनचाहे वर की प्राप्ती होती है। तो चलिए जानते हैं कजरी तीज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में

अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो कजरी तीज के दिन सुबह जल्दी नहाकर हरे रंग के कपड़े पहनकर, शिव-गौरी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए साथ ही व्रत रखने के साथ-साथ इस दिन व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, कजरी तीज के दिन ऐसा करने से मां पार्वती की कृपा जोड़ो पर रहती है और वैवाहिक जीवन की खुशियां लौट आती है।

कजरी तीज के दिन शिव पार्वती की पूजा करने के बाद मां पार्वती के कुछ खास मंत्रों का जप भी करना चाहिए जैसे ‘ॐ गौरीशंकराय नम:’, ‘ॐ उमा महेश्वराय नम:’ या ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी दैव्ये नम:’ मंत्रों का जप कर सकती हैं. ऐसा करने से प्रेम और वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है और प्यार बढ़ता है।

कजरी तीज के दिन पार्वती की पूजा सामग्री में लाल चूंड़ी, चुनरी, बिंदी, काजल, आलता, सिंदूर आदि श्रृंगार की चीजों को जरुर शामिल करना चाहिए, ऐसा करने से प्रेमियों और दम्पतियों के जीवन में चल रहे कलेश खत्म होते है और पति की आयु भी लंबी होती है

कजरी तीज के दिन दान करने का भी बेहद महत्व है। इस दिन गरीब या फिर जरूरतमंदों को दूध, मिश्री, दही आदि का दान करना बेहद शुभ माना जाता हैं, ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ता है।

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।