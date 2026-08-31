Kajari Teej 2026: कजरी तीज आज, पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए करें शिव-पार्वती की पूजा, ये है जरूरी सामग्री

Kajari Teej Puja Samagri List: सुहागिन महिलाओं के लिए कजरी तीज का दिन बेहद खास माना जाता है. इस बार कजरी तीज आज यानी 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार को है. पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख-शांति की कामना से महिलाएं इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. वहीं, अविवाहित युवतियां मनचाहे जीवनसाथी की कामना से यह व्रत करती हैं. लेकिन, पूजा की तैयारी में अगर एक-दो जरूरी चीजें छूट जाएं तो आखिरी वक्त पर बाजार के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. इसलिए पूजा शुरू करने से पहले एक बार पूरी सामग्री की लिस्ट जरूर चेक कर लें. आइए जानते हैं कजरी तीज की पूजा में किन-किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है.

कजरी तीज का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कजरी तीज का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट दांपत्य से माना जाता है. मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. इसी वजह से यह व्रत वैवाहिक सुख, अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना से जोड़ा जाता है. महिलाएं इस दिन सोलह शृंगार कर शिव-पार्वती की पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं. कई क्षेत्रों में नीम पूजा, झूला झूलने और लोकगीत गाने की भी परंपरा है.

क्यों मनाई जाती है कजरी तीज?

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है. बारिश के मौसम में आने वाला यह पर्व धार्मिक आस्था के साथ-साथ लोकसंस्कृति और प्रकृति से भी जुड़ा है. कई जगह महिलाएं समूह में एकत्र होकर गीत गाती हैं और झूला झूलती हैं. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

पूजा की थाली में क्या-क्या होना चाहिए?

जल से भरा कलश, आम्रपल्लव और नारियल

भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा/चित्र

मिट्टी का शिवलिंग

गंगाजल या शुद्ध जल

पंचामृत की सामग्री- दूध, दही, घी, शहद और शक्कर

पान और सुपारी

रोली, कुमकुम, हल्दी और चंदन

अक्षत और कच्चा सूत

सिंदूर, बिंदी और अन्य सुहाग सामग्री

धूप, अगरबत्ती और कपूर

घी या तेल का दीपक

फूल-माला, बेलपत्र और दूर्वा

मौसमी फल

मिठाई या घर का पारंपरिक प्रसाद

गेहूं या चने का आटा

शृंगार सामग्री- चूड़ी, चुनरी, काजल, कंघी, महावर आदि

कजरी तीज व्रत कथा की पुस्तक

दक्षिणा

परंपरा के अनुसार झूले की सजावट का सामान