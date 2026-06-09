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देश-विदेश से कैंची धाम पहुंच रहे श्रद्धालु, 15 जून को उमड़ेगा आस्था का सैलाब! जानिए क्यों खास है यह दिन

Kainchi Dham Mela 2026: उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम में 15 जून को स्थापना दिवस और महाउत्सव मनाया जाएगा. इस अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. आश्रम प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 9, 2026 4:30:04 PM IST

15 जून को कैंची धाम में होगा भव्य महोत्सव
15 जून को कैंची धाम में होगा भव्य महोत्सव


Kainchi Dham Mela 2026: जून का महीना शुरू होते ही नीम करौली बाबा के भक्तों की नजरें उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम पर टिक जाती हैं. हर साल की तरह इस बार भी 15 जून को कैंची धाम में स्थापना दिवस और महाउत्सव का आयोजन होने जा रहा है. इस अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. आश्रम परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जबकि सामान्य दिनों में भी दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं. देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में एक बार फिर कैंची धाम भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक आस्था के विराट संगम का केंद्र बनने जा रहा है.

1964 में हुई थी कैंची धाम की स्थापना

कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी. इसी दिन नीम करौली बाबा ने इस पवित्र आश्रम का उद्घाटन किया था. तब से लेकर हर वर्ष 15 जून को यहां स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है. भक्तों का मानना है कि इस विशेष दिन बाबा के दर्शन, सेवा और सत्संग का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है. नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके अनुयायी प्रेमपूर्वक “महाराजजी” कहते हैं, अपने सेवा भाव, करुणा और मानवता के संदेश के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं. समय के साथ उनके अनुयायियों का दायरा भारत से निकलकर दुनिया के कई देशों तक पहुंच गया. यही कारण है कि कैंची धाम आज केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने वाला आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है.

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स्थापना दिवस पर बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की संख्या

 हर साल स्थापना दिवस के दौरान कैंची धाम में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों से भी बाबा के भक्त इस अवसर पर कैंची धाम आते हैं. सुबह से ही मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना, हनुमान चालीसा पाठ, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का वातावरण बन जाता है. श्रद्धालु घंटों इंतजार कर बाबा की समाधि और मंदिर में दर्शन करते हैं. कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने स्थापना दिवस पर कैंची धाम पहुंचने को अपनी पारिवारिक परंपरा बना लिया है. वे हर साल इस दिन बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं.

ऐसे बढ़ी कैंची धाम की लोकप्रियता

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए कैंची धाम की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. नीम करौली बाबा के जीवन, शिक्षाओं और उनसे जुड़े अनुभवों की कहानियां लगातार लोगों तक पहुंच रही हैं. यही वजह है कि युवा पीढ़ी भी बड़ी संख्या में कैंची धाम की ओर आकर्षित हो रही है. कई लोग बाबा के जीवन दर्शन और सेवा के संदेश से प्रेरित होकर यहां पहुंचते हैं. सोशल मीडिया के माध्यम से कैंची धाम की तस्वीरें, अनुभव और वीडियो दुनियाभर में तेजी से साझा किए जा रहे हैं, जिससे इसकी पहचान और व्यापक हुई है.
 

महाभंडारा बनता है उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण

 
कैंची धाम स्थापना दिवस का सबसे प्रमुख आकर्षण विशाल महाभंडारा होता है. इस दिन लाखों श्रद्धालुओं को प्रसाद और भोजन वितरित किया जाता है. इसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं. आश्रम के स्वयंसेवक भोजन बनाने, प्रसाद वितरण, सफाई व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सहायता जैसे कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ जुट जाते हैं. सेवा की यही भावना कैंची धाम की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है. यहां आने वाले भक्त केवल दर्शन ही नहीं करते, बल्कि सेवा कार्यों में भाग लेकर भी स्वयं को धन्य मानते हैं.

 

प्रशासन ने शुरू की विशेष तैयारियां

 
श्रद्धालुओं की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं. अभी से कैंची धाम में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है. यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और भीड़ नियंत्रण को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. पुलिस, जिला प्रशासन और आश्रम प्रबंधन संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं. विशेष यातायात योजना और वैकल्पिक मार्गों पर भी काम किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: kainchi dham mela 2026Neem Karoli Baba
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