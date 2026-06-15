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Kainchi Dham 62nd Foundation Day: 62वें स्थापना दिवस पर भक्तिमय हुआ कैंची धाम,देश-विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालु

Kainchi Dham 62nd Foundation Day: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा नीम करौरी आश्रम, कैंची धाम में सोमवार को 62वां स्थापना दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 15, 2026 2:36:53 PM IST

कैंची धाम का 62वाँ स्थापना दिवस
कैंची धाम का 62वाँ स्थापना दिवस


Kainchi Dham 62nd Foundation Day: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध बाबा नीम करौरी आश्रम, कैंची धाम में सोमवार को 62वां स्थापना दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और पहले ही घंटे में करीब 10 हजार भक्तों ने दर्शन कर लिए.
 
स्थापना दिवस के अवसर पर रात से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में जुटने लगे थे. हनुमान चालीसा, भजन-कीर्तन और पूजा-पाठ के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा. दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को मालपुए का प्रसाद भी वितरित किया गया.

 सुरक्षा के कड़े इंतजाम

भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आए. सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 1500 से अधिक पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री जवान तैनात किए गए हैं. जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल स्वयं कैंची धाम में डेरा डालकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं.यातायात और भीड़ नियंत्रण को सुचारू बनाए रखने के लिए भवाली से कैंची धाम तक सड़क किनारे फड़, खोखे और अस्थायी भंडारों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

स्कूलों में अवकाश घोषित

स्थापना दिवस मेले में उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भीमताल और बेतालघाट ब्लॉक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है.

 1964 में हुई थी कैंची धाम की स्थापना

कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को बाबा नीम करौरी महाराज ने की थी. इसी दिन यहां हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. तब से हर साल 15 जून को स्थापना दिवस के रूप में विशाल मेले और भंडारे का आयोजन किया जाता है.मान्यता है कि बाबा नीम करौरी महाराज 1961 में पहली बार इस स्थान पर आए थे और अपने सहयोगी पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम निर्माण की योजना बनाई थी.

 देश-विदेश से पहुंचते हैं श्रद्धालु

कैंची धाम को बाबा नीम करौरी महाराज की तपस्थली और चमत्कारी शक्तियों का केंद्र माना जाता है. यहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा, तथा Steve Jobs और Mark Zuckerberg जैसी अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी कैंची धाम आ चुकी हैं.इस बार भी देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हुआ है.

Tags: kainchi dhamKainchi Dham 2026Kainchi Dham Foundation DayNeem Karoli Baba Ashram
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