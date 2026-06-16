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Muharram 2026 Date India: मुसलमानों के लिए शुरू हुआ गम का महीना! जानिए कब से शुरु होगा मातम और कुर्बानी का महीना?

Kab Se Shuru Ho Raha Muharram 2026: सऊदी अरब, यूएई, ओमान और कतर में नया इस्लामी साल 1448 हिजरी 16 जून से शुरू हो गया. भारत में मुहर्रम की शुरुआत चांद दिखने पर तय होगी. आशूरा 26 जून को पड़ सकता है. कुछ राज्यों में मुहर्रम की सरकारी छुट्टी नहीं होगी.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 16, 2026 11:31:40 AM IST

Muharram 2026 Date India: मुसलमानों के लिए शुरू हुआ गम का महीना! जानिए कब से शुरु होगा मातम और कुर्बानी का महीना?


Muharram 2026 Date: दुनिया के कई अरब देशों में इस्लामी कैलेंडर के नए साल 1448 हिजरी की शुरुआत हो चुकी है. मुहर्रम उल हराम का चांद दिखाई देने के बाद सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ओमान, कतर समेत कई देशों ने 1 मुहर्रम की तारीख का ऐलान कर दिया है. इन देशों में नया इस्लामी साल मंगलवार, 16 जून 2026 आज से शुरू हो रहा है. वहीं भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में मुहर्रम की शुरुआत स्थानीय चांद दिखने की पुष्टि के बाद तय होगी.

 भारत में कब शुरू होगा मुहर्रम 2026?

भारत, बांग्लादेश और आसपास के अन्य दक्षिण एशियाई देशों में 16 जून 2026 को चांद देखने के बाद मुहर्रम की पहली तारीख का ऑफिशियल ऐलान किया जाएगा. यदि इस दिन चांद नजर नहीं आता है, तो 16 जून को जिलहिज्जा का 30वां दिन माना जाएगा और 17 जून से नए इस्लामी वर्ष 1448 हिजरी तथा मुहर्रम माह की शुरुआत होगी.

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 चांद दिखने पर क्यों निर्भर करती हैं तारीखें?

इस्लामी कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा की गति पर आधारित होता है. हर नया महीना मौजूदा महीने की 29वीं तारीख को चांद दिखने के बाद शुरू होता है. यदि चांद दिखाई नहीं देता, तो मौजूदा महीना 30 दिन पूरा करता है और उसके बाद नया महीना शुरु होता है. इसी वजह से अलग-अलग देशों में मुहर्रम और अन्य इस्लामी महीनों की तारीखें अलग हो सकती हैं.

 2026 में कब मनाया जाएगा यौम-ए-आशूरा?

सऊदी अरब, यूएई और अन्य अरब देशों में मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम-ए-आशूरा 25 जून 2026, गुरुवार को मनाया जाएगा.

भारत में सरकारी अवकाश कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम और आशूरा का पर्व 26 जून 2026, शुक्रवार को पड़ रहा है. हालांकि अंतिम तारीख चांद दिखने की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करेगी.

 इन राज्यों में नहीं है मुहर्रम की सरकारी छुट्टी

हालांकि मुहर्रम का अवकाश पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं होता. कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे अपनी आधिकारिक छुट्टियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है. इनमें शामिल हैं:

 अरुणाचल प्रदेश
 असम
 गोवा
 हरियाणा
 केरल
 मणिपुर
 मेघालय
 नागालैंड
 पुडुचेरी
 पंजाब
 सिक्किम
 उत्तराखंड

Tags: Muharram 2026Muharram 2026 DateMuharram 2026 Date India
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