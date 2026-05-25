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Padmani/ Kamla Ekadashi 2026: 26 या 27 कब है पद्मिनी एकादशी? जानें महत्व और पूजा विधि

Padmani/ Kamla Ekadashi 2026: कमला/पद्मिनी एकादशी 2026 अधिक मास कुछ ही दिनों में मनाई जाएगी. ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने, सुख-समृद्धि और पापों से मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 25, 2026 10:20:08 AM IST

Padmani/ Kamla Ekadashi 2026: 26 या 27 कब है पद्मिनी एकादशी? जानें महत्व और पूजा विधि


Padmani/ Kamla Ekadashi 2026: अधिक मास या मलमास में आने वाली एकादशी को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना जाता है. इन्हीं में से एक है पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है.

कमला एकादशी 2026 कब है?  

पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में अधिक मास के दौरान आने वाली कमला एकादशी तिथि का आरंभ 27 मई को सुबह 6 बजकर 22 मिनट पर होगा. ये तिथि अगले दिन 28 मई को सुबह 7 बजकर 22 मिनट तक रहेगी. उदय तिथि के आधार पर कमला एकादशी का व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा. इस दिन व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना गया है.

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कमला एकादशी का दिव्य महत्व 

धार्मिक ग्रंथ पद्म पुराण के अनुसार कमला एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है. इस व्रत को करने वाले स्त्री-पुरुष को कई गुना पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में आर्थिक स्थिरता भी आती है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करने से अत्यधिक पुण्य मिलता है. विशेष रूप से अलग-अलग स्थानों पर जप करने का फल कई गुना बढ़ जाता है-

 घर में जप करने से सामान्य फल
 नदी तट पर जप करने से दोगुना फल
 गौशाला में जप करने से हजारों गुना फल
 तीर्थ या तुलसी के समीप जप करने से लाख गुना फल
 भगवान विष्णु के मंदिर में जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है

कमला एकादशी 2026 की पूजा विधि

इस पावन दिन व्रत और पूजा विधि को श्रद्धा और नियमों के साथ करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लें.

लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें. देसी घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और फल-मिठाई का भोग लगाएं.

इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और एकादशी कथा का पाठ करें. अंत में आरती कर प्रसाद सभी में वितरित करें.

कमला एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का प्रतीक है. ये दिन हमें सिखाता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक जीवन जीने से कठिन समय भी सुख और समृद्धि में बदल सकता है.

Tags: Kamla Ekadashi 2026Padmani ekadashiPadmani ekadashi 2026 kab hai
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