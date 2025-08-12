Home > धर्म > Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना

Ganesh Chaturthi 2025: गौरी पुत्र गजानन का भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बार हर त्यौहार की तरह इस त्यौहार को लेकर भी लोगों के बीच कंफ्यूजन बना हुआ है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 12, 2025 10:06:00 IST

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों का लिस्ट में शामिल है। यह त्यौहार गौरी पुत्र गजानन के 10 दिल पृथ्वी पर वास करने वाले हैं। इस त्यौहार को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इन दिनों गणेश जी सभी भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं।

बप्पा 10 दिनों के लिए आएंगे घर 

भगवान गणेश को विघ्नों के हर्ता माना जाता है। साथ ही उन्हें विद्या के संरक्षक के रूप में भी माना जाता है। यह त्यौहार 10 दिन के लिए भारत में खुशियां, उत्साह और उमंग लेकर आता है। खासतौर पर महाराष्ट्र में इस त्यौहार को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इस साल 26 या 27 अगस्त को गणेश विराजित होंगे।

Kajri Teej 2025: कल 12 अगस्त को रखा जायेगा कजरी तीज का व्रत, ये 5 उपाय करने से महिलाओं को मिलेगा अखंड सौभाग्यवती का सुख

कब मनाई जाएगा गणेश उत्सव

26 अगस्त 2025 को दोपहर 1.54 बजे से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। जो अगले दिन 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3.44 तक रहने वाली है। इसका मतलब गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। यह दिन बप्पा को घर लाने के लिए शुभ है। घर और पंडालों में भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा को इस दिन स्थापित किया जाएगा। बप्पा की 10 दिन सुबह-शाम पूजा की जाएगी। फिर अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को प्रेमपूर्वक विदाई दी जाएगी। 10 दिनों के लिए भक्तों को बप्पा की सेवा का मौका मिलेगा। 

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : खुशियां दस्तक देंगी या आएंगी चुनौतियां, जानें क्या होगा आज आपका हाल?

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: Ganesh Chaturthi 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आप भी जानिए white sauce pasta बनाने का सबसे आसान...

August 11, 2025

जानिए आंवला खाने के बेहतरीन फायदे

August 11, 2025

जानिए किसको नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस

August 11, 2025

भारत के ये कुछ खास मसालों का राज जानकर, आप...

August 11, 2025

सारा अली खान के जन्मदिन के मौके पर आप भी...

August 11, 2025

कब्ज की समस्या है परेशान तो करना शुरू कर दें...

August 10, 2025
Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना
Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना
Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना
Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?