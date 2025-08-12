Ganesh Chaturthi 2025: 26 या 27 अगस्त कब मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी ? जानें कब कर सकते है गौरी पुत्र गजानन की स्थापना

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों का लिस्ट में शामिल है। यह त्यौहार गौरी पुत्र गजानन के 10 दिल पृथ्वी पर वास करने वाले हैं। इस त्यौहार को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इन दिनों गणेश जी सभी भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं।

बप्पा 10 दिनों के लिए आएंगे घर

भगवान गणेश को विघ्नों के हर्ता माना जाता है। साथ ही उन्हें विद्या के संरक्षक के रूप में भी माना जाता है। यह त्यौहार 10 दिन के लिए भारत में खुशियां, उत्साह और उमंग लेकर आता है। खासतौर पर महाराष्ट्र में इस त्यौहार को बेहद धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इस साल 26 या 27 अगस्त को गणेश विराजित होंगे।

कब मनाई जाएगा गणेश उत्सव

26 अगस्त 2025 को दोपहर 1.54 बजे से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। जो अगले दिन 27 अगस्त 2025 को दोपहर 3.44 तक रहने वाली है। इसका मतलब गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। यह दिन बप्पा को घर लाने के लिए शुभ है। घर और पंडालों में भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा को इस दिन स्थापित किया जाएगा। बप्पा की 10 दिन सुबह-शाम पूजा की जाएगी। फिर अनंत चतुर्दशी पर बप्पा को प्रेमपूर्वक विदाई दी जाएगी। 10 दिनों के लिए भक्तों को बप्पा की सेवा का मौका मिलेगा।

