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पूर्णिमा पर लक्ष्मी-नारायण और शिव कृपा का विशेष योग, मिलेगी धन-समृद्धि, जानिए पूजा-व्रत का सही तरीका

Jyestha Purnima 2026; 29 जून को पड़ने वाली ज्येष्ठ पूर्णिमा इस बार सोमवार के शुभ संयोग के कारण विशेष महत्व रखती है. अधिक मास के समापन पर आने वाली इस पूर्णिमा पर स्नान, दान, लक्ष्मी-नारायण पूजा, सत्यनारायण कथा, शिव आराधना और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष फल माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 27, 2026 12:46:24 PM IST

ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन बन रहा दुर्लभ संयोग
ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन बन रहा दुर्लभ संयोग


Jyestha Purnima 2026: ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा इस वर्ष 29 जून को मनाई जाएगी. इस बार पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी अधिक माना जा रहा है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. ऐसे में सोमवार का संयोग भगवान शिव की आराधना को भी विशेष फलदायी बना रहा है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करने पर सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और धन-धान्य की प्राप्ति होती है. पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 29 जून को सुबह 3 बजकर 6 मिनट से प्रारंभ होगी और 30 जून को सुबह 5 बजकर 26 मिनट तक रहेगी. इस दौरान स्नान, दान, जप, तप और पूजा-पाठ का विशेष महत्व माना गया है. साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देने और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने को भी अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है.

अधिक मास के समापन के कारण बढ़ा महत्व

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष की ज्येष्ठ पूर्णिमा अधिक मास के समापन के साथ आ रही है. अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. ऐसे में पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी-नारायण की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन मोक्ष प्राप्ति और पुण्य संचय के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है.

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स्नान, तर्पण और दान का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए. यदि किसी कारणवश नदी तक जाना संभव न हो तो घर पर स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है. स्नान के बाद पितरों का तर्पण, देवताओं की पूजा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना शुभ माना गया है. मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों को सद्गति प्राप्त होती है और परिवार में सुख-शांति एवं समृद्धि बनी रहती है. दान-पुण्य के कार्यों में अन्न, वस्त्र, जल और जरूरतमंदों की सहायता को विशेष महत्व दिया गया है.

सोमवार होने से शिव पूजा का बढ़ गया महत्व

इस बार पूर्णिमा सोमवार को पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव की पूजा का महत्व भी विशेष रूप से बढ़ गया है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करने, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने और भगवान शिव का स्मरण करने से चंद्र दोष शांत होता है तथा मन को शांति प्राप्त होती है. सोमवार और पूर्णिमा का यह संयोग मानसिक तनाव को दूर करने तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी शुभ माना गया है. श्रद्धालु इस दिन शिव मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना कर सकते हैं.

सत्यनारायण कथा और चंद्र अर्घ्य का महत्व

पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना या करवाना अत्यंत शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है. शाम को चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए. इसके बाद व्रत रखने वाले श्रद्धालु व्रत का पारण कर सकते हैं. माना जाता है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन शांत होता है और चंद्र ग्रह की शुभता प्राप्त होती है.

वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं के लिए भी खास दिन

वट सावित्री व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है. पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा कर व्रत का समापन किया जाता है. इसके बाद महिलाएं चंद्रमा की पूजा कर पति की लंबी आयु, परिवार की खुशहाली और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. धार्मिक परंपराओं में इसे चंद्र दर्शन और अर्घ्य देने से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना गया है, जो करवा चौथ की परंपरा से भी काफी हद तक मिलती-जुलती है.

पुरुष भी रख सकते हैं पूर्णिमा व्रत

अक्सर यह माना जाता है कि पूर्णिमा के व्रत केवल महिलाएं रखती हैं, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुरुष भी पूर्णिमा व्रत रख सकते हैं. इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना, दान-पुण्य करना और जरूरतमंदों की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है. ज्येष्ठ माह की गर्मी को देखते हुए प्यासे लोगों को शरबत, ठंडा पानी और अन्य पेय पदार्थ वितरित करना भी बड़ा धर्म माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जबकि भगवान शिव की आराधना और चंद्रमा को अर्घ्य देने से चंद्र ग्रह की कृपा प्राप्त होती है. इस प्रकार ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सेवा, दान, भक्ति और आध्यात्मिक साधना का भी विशेष अवसर मानी जाती है.

Tags: jyestha purnima 2026jyestha purnima vrat
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