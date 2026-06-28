Jyeshtha Purnima remedies: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 पर क्या करें, क्या न करें? जानिए पूजा, दान और व्रत के जरूरी नियम

Jyeshtha Purnima remedies: सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. वर्षभर आने वाली सभी पूर्णिमाओं में ज्येष्ठ पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान, दान, जप, तप और भगवान की आराधना करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है तथा जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है. जो लोग ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या इस दिन विशेष पूजा-अर्चना करते हैं, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि इस पावन तिथि पर कौन से कार्य शुभ माने गए हैं और किन कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है. आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर क्या न करें?

तामसिक भोजन का सेवन न करें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए. इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है. माना जाता है कि सात्विक आहार मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखने में सहायक होता है.

विवाद और क्रोध से रहें दूर

पूर्णिमा का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है. इसलिए इस दिन घर का वातावरण शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए. किसी से झगड़ा, बहस या कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि क्रोध और कलह से मां लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती हैं.

देर तक सोने की गलती न करें

पूर्णिमा की सुबह को विशेष रूप से शुभ और ऊर्जावान माना जाता है. इसलिए इस दिन सूर्योदय के बाद तक सोना उचित नहीं माना गया है. सुबह जल्दी उठकर स्नान, ध्यान, पूजा और भगवान के स्मरण में समय बिताना शुभ फलदायी माना जाता है.

बड़ों और जरूरतमंदों का अपमान न करें

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी भी बुजुर्ग, महिला, साधु-संत या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति सहायता या भिक्षा मांगने आपके द्वार पर आए, तो उसे यथासंभव सहायता देकर सम्मानपूर्वक विदा करना शुभ माना जाता है.

लेन-देन से बचें

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन किसी को पैसा उधार देना या किसी से उधार लेना शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कौन से कार्य करने चाहिए?

इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. यदि नदी में स्नान संभव न हो तो स्नान के जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है. स्नान के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल, वस्त्र, अनाज, जल से भरा घड़ा या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना पुण्यदायी माना गया है.

भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का विधान बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास बना रहता है.

सत्यनारायण कथा का पाठ करें

पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना या उसका पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे परिवार में सकारात्मकता आती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

मां लक्ष्मी को लगाएं मखाने की खीर का भोग

शाम के समय मां लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें मखाने की खीर का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है. इसके साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने की भी परंपरा है. मान्यता है कि इससे आर्थिक सुख और समृद्धि प्राप्त होती है.

चंद्र देव को अर्घ्य दें

पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने पूर्ण स्वरूप में दिखाई देते हैं. इस अवसर पर कच्चे दूध, गंगाजल और अक्षत मिलाकर चंद्र देव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे कुंडली में चंद्र दोष की शांति होती है और मानसिक तनाव, चिंता तथा अस्थिरता में कमी आती है.

पीपल के वृक्ष की पूजा करें

सनातन परंपरा में पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का वास माना गया है. ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना और घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है.