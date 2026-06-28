Jyeshtha Purnima 2026: 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग! व्रत-पूजा के साथ करें ये 5 उपाय, मां लक्ष्मी करेंगी कृपा

Jyeshtha Purnima 2026: सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा (जेठ पूर्णिमा) को बेहद शुभ और पुण्यदायी तिथि माना जाता है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान, व्रत, दान और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा चंद्रदेव की विधिपूर्वक पूजा का विधान है. धार्मिक मान्यता है कि जीवन में ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है. इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा इसलिए भी विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस दिन मूल नक्षत्र और शुक्ल योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है.

उन्नाव के ज्योतिषाचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री के अनुसार, इस पावन अवसर पर श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए कुछ सरल उपाय धन, खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है? इसका धार्मिक महत्व क्या है? इन दिन किन उपायों से माता लक्ष्मी की कृपा होती है? आइए जानते हैं इस बारे में-

ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 की तिथि और मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 जून को तड़के 3 बजकर 6 मिनट पर शुरू होगी. इस तिथि का समापन 30 जून को सुबह 5 बजकर 26 मिनट पर होगा. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा 29 जून दिन सोमवार को मनाई जाएगी. ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त अच्छा है. ब्रह्म मुहूर्त का समय 04 बजकर 06 मिनट से लेकर 04 बजकर 46 मिनट तक है. यह समय स्नान के लिए बड़ा ही शुभ रहेगा.

ज्येष्ठ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

सनातन परंपरा में ज्येष्ठ पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायी और मंगलकारी तिथि माना गया है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से परिवार में सुख, शांति और खुशहाली का वास होता है तथा नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. कहा जाता है कि संध्या बेला में माता लक्ष्मी की आराधना कर उन्हें खीर, मिश्री या अन्य सात्विक नैवेद्य अर्पित करने से धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

वहीं, रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्पित करने की परंपरा भी विशेष महत्व रखती है. मान्यता है कि ऐसा करने से मन को शांति मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक सोच का संचार होता है. इसी कारण ज्येष्ठ पूर्णिमा को पूजा, जप, दान और आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद शुभ अवसर माना जाता है.

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जरूर करें ये उपाय

– ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा के बाद खीर में मिश्री मिलाकर भोग लगाएं. मान्यता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है.

– पूर्णिमा की रात चंद्रमा को जल, दूध, अक्षत और सफेद पुष्प अर्पित करने की परंपरा है. मान्यता है कि इस पूजन से मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक सुकून प्राप्त होता है.

– पूर्णिमा की सुबह घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक प्रज्वलित करना बेहद शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और वातावरण में सकारात्मकता और मंगलमय ऊर्जा का संचार बढ़ता है.

– पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

– ज्येष्ठ पूर्णिमा को दान, सेवा और पुण्य कर्मों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन जरूरतमंदों की सहायता और अन्नदान से सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.