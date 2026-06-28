Jyeshtha Purnima 2026: कब है ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा-विधि और इस दिन का खास महत्व

Jyeshtha Purnima 2026: अगर आप जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की कामना करते हैं, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन आपके लिए बेहद खास हो सकता है. इस बार यह पावन तिथि कई दुर्लभ शुभ संयोगों के साथ आ रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा, दान और स्नान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई परेशानियां दूर होती हैं. आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय.
ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 की तारीख और समय
त्योहार: ज्येष्ठ पूर्णिमा
तारीख: सोमवार, 29 जून, 2026
पूर्णिमा तिथि
शुरू: 29 जून, 2026 को सुबह 03:06 बजे
खत्म: 30 जून, 2026 को सुबह 05:26 बजे
ज्येष्ठ पूर्णिमा क्या है?
ज्येष्ठ पूर्णिमा वह पूर्णिमा है जो हिंदू चंद्र महीने ज्येष्ठ में होती है, जो आमतौर पर जून में पड़ता है. यह मानसून के मौसम के आने से पहले आखिरी बड़े आध्यात्मिक त्योहारों में से एक है. संस्कृत शब्द “ज्येष्ठ” का मतलब है सबसे बड़ा या सबसे महान, जो मैच्योरिटी, समझदारी और संतुष्टि की निशानी है.
ज्येष्ठ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व
ज्येष्ठ पूर्णिमा का भारत के अलग-अलग इलाकों में बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई प्रार्थना भक्तों को मुश्किलों से उबरने और उनके जीवन में पॉज़िटिव एनर्जी लाने में मदद करती है.
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ज्येष्ठ पूर्णिमा पूजा विधि
- पूजा की जगह साफ करें.
- भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां या फोटो रखें.
- एक दीया और धूप जलाएं.
- फूल, तुलसी के पत्ते, फल और मिठाई चढ़ाएं.
- विष्णु मंत्र या विष्णु सहस्रनाम का जाप करें.
- सत्यनारायण कथा पढ़ें या सुनें और आरती करें.
- प्रसाद के तौर पर खाना चढ़ाएं.
- पूजा पूरी करने के बाद खाना या पानी दान करें.