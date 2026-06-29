Jyeshtha Purnima 2026: ज्येष्ठ पूर्णिमा 2026 पर कैसे करें चंद्र देव की पूजा? जानिए चंद्रोदय का समय, अर्घ्य देने का सही तरीका और धार्मिक महत्व

Jyeshtha Purnima 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ चंद्र देव की पूजा का भी विशेष महत्व होता है. ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की उपासना करने से मन को शांति, सुख-समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होने की मान्यता है. आइए जानते हैं आज चंद्रोदय का समय, पूजा की विधि और अर्घ्य देने का सही तरीका.

पंचांग के अनुसार, 29 जून 2026 (सोमवार) को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 7:16 बजे होगा. वहीं, 30 जून 2026 (मंगलवार) को सुबह 5:15 बजे चंद्रास्त होगा.

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चंद्र देव की पूजा कैसे करें?

सायंकाल चंद्रोदय से पहले स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र पहनें. इसके बाद एक पात्र में दूध, गंगाजल या शुद्ध जल, मिश्री और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें. अर्घ्य अर्पित करते समय श्रद्धा के साथ ‘ॐ सों सोमाय नमः’ मंत्र का जाप करें. पूजा के दौरान खीर का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है.

आज करें ये शुभ उपाय

इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार को पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है. शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें तथा चंद्र देव की पूजा के साथ दूध, चावल, मिश्री, चीनी और सफेद वस्त्र का दान करें. ऐसा करने से शुभ फल मिलने की मान्यता है.

चंद्रमा को अर्घ्य देते समय रखें इन बातों का ध्यान

चंद्रमा को अर्घ्य ऐसे स्थान पर दें, जहां जल किसी के पैरों के नीचे न आए.

अर्घ्य देते समय पात्र को सिर से ऊपर उठाकर धीरे-धीरे जल अर्पित करें और चंद्रमा के दर्शन करें.

चंद्रोदय के समय अर्घ्य देना सबसे शुभ माना जाता है.

यदि संभव हो तो चांदी के पात्र से जल अर्पित करें, अन्यथा तांबे के लोटे का भी उपयोग किया जा सकता है.

अर्घ्य देने के बाद वहीं खड़े होकर तीन या पांच बार परिक्रमा करें और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर चंद्र पूजा का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से पूर्ण होते हैं. इस दिन विधि-विधान से चंद्र देव की पूजा करने और अर्घ्य अर्पित करने से मानसिक शांति, सौभाग्य, समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. मान्यता है कि चंद्र देव की कृपा से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विवेक के साथ सही निर्णय लेने में सक्षम होता है.

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