Home > धर्म > ज्येष्ठ में साल की सबसे खास मासिक शिवरात्रि!  2 दुर्लभ योग में करें ये पूजा, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे

ज्येष्ठ में साल की सबसे खास मासिक शिवरात्रि!  2 दुर्लभ योग में करें ये पूजा, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे

Jyeshtha Masik Shivratri 2026: ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का विशेष मानी जा रही है,मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा आपको मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक बदलाव दे सकती है.आइए जानते हैं ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि डेट व पूजा विधि के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 5, 2026 11:56:09 AM IST

ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि 2026
ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि 2026


Jyeshtha Masik Shivratri 2026: ज्येष्ठ महीने की मासिक शिवरात्रि इस साल 15 मई 2026 को पड़ रही है. हर महीने आने वाली शिवरात्रि भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन का प्रतीक मानी जाती है. इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और सकारात्मकता आती है.इस बार यह दिन और खास है क्योंकि इसी दिन वृषभ संक्रांति भी है,यानी सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है. ऐसे संयोग को बहुत शुभ माना जाता है.

तिथि और पूजा का समय

  • चतुर्दशी तिथि 15 मई सुबह 8:31 से शुरू होकर 16 मई सुबह 5:11 तक रहेगी.
  • रात का पूजा समय करीब 11:57 से 12:38 के बीच सबसे शुभ माना गया है.

 कैसे करें पूजा (Jyeshtha Masik Shivratri Puja Vidhi 2026)

  • सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें.
  • शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं.
  • इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और फिर जल से अभिषेक करें.
  • पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें.
  • बेलपत्र, चंदन, फल और धूप-दीप अर्पित करें और अंत में आरती करें.

 अलग-अलग अभिषेक के लाभ

  • जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है.
  • दही चढ़ाने से सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं.
  • गन्ने का रस धन लाभ के लिए अच्छा माना जाता है.
  • शहद और घी से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In

Tags: Jyeshtha Shivratri datemasik shivratri 2026Shivratri May 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिट्टी नहीं, आटे का दीपक जलाइए, 11 दिन में दिखेगा...

May 4, 2026

ज्यादा आइसक्रीम खाने के नुकसान

May 4, 2026

तरबूज के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये चीजें

May 4, 2026

इमरान हाशमी की रोमांटिक फिल्में

May 4, 2026

कच्चा पपीता घर पर कैसे पकाएं?

May 4, 2026

गर्मी में देसी घी खाएं या नहीं?

May 4, 2026
ज्येष्ठ में साल की सबसे खास मासिक शिवरात्रि!  2 दुर्लभ योग में करें ये पूजा, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ज्येष्ठ में साल की सबसे खास मासिक शिवरात्रि!  2 दुर्लभ योग में करें ये पूजा, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे
ज्येष्ठ में साल की सबसे खास मासिक शिवरात्रि!  2 दुर्लभ योग में करें ये पूजा, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे
ज्येष्ठ में साल की सबसे खास मासिक शिवरात्रि!  2 दुर्लभ योग में करें ये पूजा, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे
ज्येष्ठ में साल की सबसे खास मासिक शिवरात्रि!  2 दुर्लभ योग में करें ये पूजा, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे