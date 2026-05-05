ज्येष्ठ में साल की सबसे खास मासिक शिवरात्रि!  2 दुर्लभ योग में करें ये पूजा, खुलेंगे किस्मत के दरवाजे

Jyeshtha Masik Shivratri 2026: ज्येष्ठ महीने की मासिक शिवरात्रि इस साल 15 मई 2026 को पड़ रही है. हर महीने आने वाली शिवरात्रि भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन का प्रतीक मानी जाती है. इस दिन व्रत और पूजा करने से जीवन में सुख-शांति और सकारात्मकता आती है.इस बार यह दिन और खास है क्योंकि इसी दिन वृषभ संक्रांति भी है,यानी सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है. ऐसे संयोग को बहुत शुभ माना जाता है.

तिथि और पूजा का समय

चतुर्दशी तिथि 15 मई सुबह 8:31 से शुरू होकर 16 मई सुबह 5:11 तक रहेगी.

रात का पूजा समय करीब 11:57 से 12:38 के बीच सबसे शुभ माना गया है.

कैसे करें पूजा (Jyeshtha Masik Shivratri Puja Vidhi 2026)

सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें.

शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं.

इसके बाद दूध, दही, घी, शहद और फिर जल से अभिषेक करें.

पूजा के दौरान ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें.

बेलपत्र, चंदन, फल और धूप-दीप अर्पित करें और अंत में आरती करें.

अलग-अलग अभिषेक के लाभ

जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है.

दही चढ़ाने से सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं.

गन्ने का रस धन लाभ के लिए अच्छा माना जाता है.

शहद और घी से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है.

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.