Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत 2026 कब है? जानें सही तारीख, पूजा मुहूर्त और नियम

Vat Savitri Vrat 2026: वट सावित्री व्रत को सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के समान महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह पेड़ सदैव हरा-भरा और फलता-फूलता रहता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष अखंड सौभाग्य, वैवाहिक स्थिरता और लंबे दांपत्य जीवन का प्रतीक माना जाता है. इसकी जड़ों से नए पेड़ों का जन्म होना जीवन, निरंतरता और पुनर्जन्म का संकेत देता है, जो इस व्रत के मूल उद्देश्य से जुड़ा हुआ है.

पूजा विधि जानना जरूरी

पौराणिक कथा के अनुसार माता सावित्री ने अपने तप, समर्पण और इस व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे. तभी से यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है. चूंकि वट सावित्री व्रत अलग-अलग क्षेत्रों में अलग तिथियों पर मनाया जाता है, ऐसे में महिलाओं के लिए इसकी सही तारीख और पूजा विधि जानना जरूरी हो जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं.

कब रखा जाएगा वट सावित्री व्रत 2026

उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है. इसे वट अमावस्या भी कहा जाता है. वर्ष 2026 में वट सावित्री अमावस्या 16 मई, शनिवार को पड़ रही है. खास बात यह है कि इस दिन शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है.

वट सावित्री अमावस्या 2026 तिथि

अमावस्या तिथि प्रारंभ – 16 मई 2026, सुबह 5:11 बजे



16 मई 2026, सुबह 5:11 बजे अमावस्या तिथि समाप्त – 17 मई 2026, सुबह 1:30 बजे

पूजा का शुभ मुहूर्त

सुबह 7:12 बजे से सुबह 8:24 बजे तक

पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान

अगर कोई महिला पहली बार वट सावित्री व्रत कर रही है तो धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा में इस्तेमाल होने वाली सुहाग की सामग्री मायके से आई हुई होना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है. व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग की साड़ी पहनकर सोलह श्रृंगार करें. इसके बाद वट वृक्ष की पूजा के लिए बांस की टोकरी में पूजन सामग्री रखें. मान्यता है कि इस सामग्री में बांस का पंखा अवश्य होना चाहिए.

ऐसे करें वट वृक्ष की पूजा

पूजा के समय वट यानी बरगद के पेड़ के पास जाकर पहले उस स्थान को साफ करें और गंगाजल छिड़ककर पवित्र बनाएं. इसके बाद भगवान शिव, माता सावित्री और सत्यवान की विधिपूर्वक पूजा करें. फिर वट वृक्ष की सात बार परिक्रमा करें और हर चक्कर के साथ पेड़ पर धागा लपेटें. माना जाता है कि इससे पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है.

इन रंगों के कपड़े पहनने से बचें

वट सावित्री व्रत के दिन काले, सफेद और नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता. साथ ही महिलाओं को इन रंगों की चूड़ियां या लहठी पहनने से भी बचना चाहिए. धार्मिक परंपराओं में इन रंगों को इस पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है.