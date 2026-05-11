Jyeshtha Amavasya 2026: शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग, जानिए 16 मई क्यों है बेहद खास

Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पितरों का तर्पण, दान-पुण्य और पूजा-पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है. लेकिन साल 2026 में अमावस्या तिथि दो दिनों तक पड़ने के कारण लोगों के बीच तारीख को लेकर काफी भ्रम बना हुआ है. कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर व्रत, स्नान और दान किस दिन करना शुभ रहेगा-15 मई या 16 मई?

अगर आप भी इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो सही तारीख और शुभ समय जरूर जान लें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही तिथि पर किए गए कार्यों का ही पूरा फल मिलता है.

ज्येष्ठ अमावस्या 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से शुरू होगी और 17 मई की रात 1 बजकर 30 मिनट तक रहेगी.उदयातिथि के आधार पर ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार, 16 मई 2026 को मनाई जाएगी. इसी दिन अमावस्या व्रत रखा जाएगा और स्नान-दान का विशेष महत्व रहेगा.

अमावस्या तिथि का समय

अमावस्या तिथि प्रारंभ: 16 मई 2026 सुबह 5:11 बजे

अमावस्या तिथि समाप्त: 17 मई 2026 रात 1:30 बजे

स्नान और दान का शुभ मुहूर्त

ज्येष्ठ अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान और दान-पुण्य करने का विशेष महत्व माना गया है.

शुभ समय

सुबह 8:55 बजे से 10:40 बजे तक

इस दौरान गंगा स्नान, तर्पण, दान और पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है.

क्यों खास है ज्येष्ठ अमावस्या?

ज्येष्ठ अमावस्या साल में केवल एक बार आती है और इस दिन कई महत्वपूर्ण धार्मिक योग बनते हैं. साल 2026 में यह दिन और भी खास माना जा रहा है क्योंकि इसी दिन शनि जयंती और शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन:

पितरों की शांति के लिए

शनि दोष से राहत पाने के लिए

दान-पुण्य करने के लिए

और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने हेतु बेहद शुभ माना जाता है.

वट सावित्री व्रत भी इसी दिन

ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत भी रखती हैं. इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और सावित्री-सत्यवान की कथा सुनी जाती है.मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है और वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है.

क्या करें इस दिन?

पवित्र नदी में स्नान करें

पितरों का तर्पण करें

गरीबों को दान दें

शनिदेव की पूजा करें

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं

वट वृक्ष की पूजा करें

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.