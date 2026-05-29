Home > धर्म > Adhika Jyeshtha Purnima 2026 : पूर्णिमा का कन्फ्यूजन खत्म! 30 या 31 मई, जानें ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तारीख और महत्व

Adhika Jyeshtha Purnima 2026 : पूर्णिमा का कन्फ्यूजन खत्म! 30 या 31 मई, जानें ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तारीख और महत्व

Adhika Jyeshtha Purnima 2026 : अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन पवित्र नदी में स्नान और सूर्ये देवता को अर्घ्य देने से विशेष फल का प्राप्ती होती है. आइए जानें ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तारीख और महत्व

By: Preeti Rajput | Published: May 29, 2026 8:43:15 AM IST

ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तारीख और महत्व
ज्येष्ठ पूर्णिमा की सही तारीख और महत्व


Adhika Jyeshtha Purnima 2026 : हिंदू धर्म पूर्णिमा का काफी अधिक महत्व माना जाता है. मान्यता के अनुसार, इस दिन स्नान-दान के साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है. अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का खास महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस दिन पवित्र नदी में स्नान और सूर्ये देवता को अर्घ्य देने से विशेष फल का प्राप्ती होती है. इस दिन चंद्रमा की पूजा का खास विधान है. ऐसा करने से सुख-समृद्धि घर में बनी रहती है. इस साल ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को लेकर लोगों में मन में कई सवाल है. आइए जानते हैं किस दिन मनाई जाएगी पूर्णिमा? 

पूर्णिमा 2026: तिथि और समय

  • पूर्णिमा तिथि प्रारंभ – 30 मई, 2026 सुबह 11:57 बजे
  • पूर्णिमा तिथि समाप्त – 31 मई, 2026 दोपहर 02:14 बजे
  • पूर्णिमा की व्रत तिथि- 30 मई 2026, शनिवार
  • स्नान-दान की तिथि –  31 मई 2026, रविवार

पूर्णिमा 2026 का महत्व

पूर्णिमा हर महीने आती है और यह दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त इसी विशेष दिन सत्यनारायण व्रत रखते हैं. वे सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं, भगवान की सच्ची प्रार्थना करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. इस बार पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण ‘अधिक मास’ की अवधि के दौरान पड़ रही है. ‘पूर्णिमा’ शब्द का अर्थ है पूर्णता, चंद्रमा का पूर्ण रूप, और यह सकारात्मकता का प्रतीक है.

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ज्येष्ठ अधिक मास पूर्णिमा का धार्मिक महत्व 

ज्येष्ठ अधिक मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का खास महत्व होता है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की जाती है. इस दिन स्नान-दान करने से मानसिक और शारीरिक तनाव कम होता है. ज्येष्ठ पूर्णिमा और अधिक मास का संयोग इस दिन को और भी ज्यादा खास बना देता है. इसका धार्मिक और अध्यात्मिक महत्व विशेष माना जाता है. पूजा के साथ गीता पाठ, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है. इस दिन तुलसी और पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है. 

Tags: Adhik Purnima 2026home-hero-pos-8Jyeshtha Purnima 2026Purnima date
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