Adhik Maas Purnima: 30 या 31 मई… ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा कब? किस दिन करें व्रत और स्नान-दान? जानें मुहूर्त

Adhik Maas Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. लेकिन, ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. इसको अधिकमास पूर्णिमा भी कहते हैं. यह ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाएगी. इस बार ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा दो दिनों में पड़ रही है, जिसके कारण लोगों में व्रत और स्नान-दान की तारीख को लेकर भ्रम बना हुआ है. इनमें एक दिन व्रत और पूजा होगी, जबकि दूसरे दिन स्नान और दान किया जाएगा. पूर्णिमा व्रत के दिन माता लक्ष्मी, चंद्रमा और सत्यनारायण भगवान की पूजा का विधा है. मान्यता है कि, ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. अब सवाल है कि आखिर इस बार ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा कब है? इस पूर्णिमा पर व्रत और स्नान दान कब किया जाएगा? अधिकमास पूर्णिमा का मुहूर्त क्या है? कब होगा चंद्रोदय? आइए जानते हैं इस बारे में-

अधिकमास पूर्णिमा 2026 कब

वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 से शुरू होकर 31 मई 2026 तक रहेगी. ज्येष्ठ अधिकमास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 30 मई शनिवार को दिन में 11 बजकर 57 मिनट से प्रारंभ हो रही है. फिर इस तिथि का समापन 31 मई रविवार को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर होगा.

अधिकमास पूर्णिमा व्रत और स्नान दान कब

पंचांग के अनुसार, अधिकमास पूर्णिमा का व्रत 30 मई श​निवार को रखा जाएगा. इस दिन शिव योग, रवि योग और विशाखा नक्षत्र है. वहीं, उदयातिथि के आधार पर अधिकमास पूर्णिमा का स्नान और दान 31 मई रविवार को है. इस दिन सुबह में स्नान के बाद दान करने से पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है.

अधिकमास पूर्णिमा 2026 का शुभ मुहूर्त

अधिकमास पूर्णिमा व्रत पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रवि योग में करें. रवि योग सुबह में 05:24 ए एम से लेकर दोपहर 01:20 पी एम तक है. यह पूजा पूर्णिमा ति​थि के प्रारंभ यानि 11:57 एएम से करें. शाम को सूर्यास्त के बाद 07:13 पी एम से माता लक्ष्मी की पूजा करें. उस दिन लाभ-उन्नति मुहूर्त 07:13 पी एम से 08:30 पी एम तक है.

अधिकमास पूर्णिमा का स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त में करें. उस दिन ब्रह्म मुहूर्त 04:03 ए एम से 04:43 ए एम तक है. सूर्योदय के बाद भी आप स्नान और दान कर सकते हैं. पूर्णिमा का स्नान और दान शिव एवं सिद्ध योग में होगा.

अधिकमास पूर्णिमा 2026 पर चंद्रोदय समय

अधिकमास पूर्णिमा व्रत के दिन चंद्रोदय शाम को 7 बजकर 36 मिनट पर होगा. उस दिन चंद्रास्त नहीं है. चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और पूजा करें. इससे चंद्रमा मजबूत होगा और कुंडली का चंद्र दोष दूर होगा.