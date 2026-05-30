Jyeshtha Amavasya 2026: अधिक मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका, नोट कर लें ज्येष्ठ अमावस्या की तारीख व जरूरी नियम

Jyeshtha Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, लेकिन जब अमावस्या अधिक मास में पड़ती है तो इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है. साल 2026 में ज्येष्ठ अधिक मास की अमावस्या 15 जून को पड़ रही है. यह दिन पितरों के तर्पण, दान-पुण्य, पूजा-पाठ और आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से किए गए कार्यों से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. आइए जानते हैं ज्येष्ठ अमावस्या 2026 की तिथि, शुभ-अशुभ मुहूर्त और इस दिन किन चीजों को खरीदने से बचना चाहिए.

ज्येष्ठ अमावस्या 2026 की तिथि और समय

अमावस्या तिथि प्रारंभ- 14 जून 2026, रविवार दोपहर 12:19 बजे

अमावस्या तिथि समाप्त- 15 जून 2026, सोमवार सुबह 8:23 बजे

मुख्य अमावस्या तिथि-15 जून 2026, सोमवार

शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 4:02 बजे से 4:43 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त – सुबह 11:54 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त – शाम 7:19 बजे से 7:39 बजे तक

अमृत काल – सुबह 11:28 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक

मध्याह्न काल – दोपहर 12:22 बजे तक

अशुभ मुहूर्त

राहुकाल – सुबह 7:08 बजे से 8:52 बजे तक

यमगंड काल – सुबह 10:37 बजे से दोपहर 12:22 बजे तक

गुलिक काल – दोपहर 2:06 बजे से 3:51 बजे तक

अमावस्या पर किन चीजों की खरीदारी से बचें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन कुछ वस्तुओं की खरीदारी शुभ नहीं मानी जाती. माना जाता है कि ऐसा करने से घर की सुख-समृद्धि प्रभावित हो सकती है.

झाड़ू न खरीदें

अमावस्या के दिन झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं.

शराब से रहें दूर

इस दिन शराब खरीदना या उसका सेवन करना शुभ नहीं माना जाता. धार्मिक दृष्टि से अमावस्या पर सात्विक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी जाती है.

पूजा सामग्री की खरीदारी टालें

कुछ मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन फूल, अगरबत्ती, कपड़े और अन्य पूजा सामग्री खरीदने से बचना चाहिए. माना जाता है कि इससे शुभ कार्यों में बाधा आ सकती है.

तेल न खरीदें

अमावस्या के दिन तेल खरीदना अशुभ माना जाता है. कई लोग इस दिन बालों में तेल लगाने से भी परहेज करते हैं.