Home > धर्म > 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी देवी, यहां मूर्ति नहीं… चट्टानों से निकलने वाली अग्नि ज्वाला की होती पूजा

51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी देवी, यहां मूर्ति नहीं… चट्टानों से निकलने वाली अग्नि ज्वाला की होती पूजा

Jwalamukhi Devi Temple: भारत में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी देवी मंदिर है. आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: July 2, 2026 3:16:13 PM IST

मां ज्वालामुखी देवी मंदिर. (AI)
मां ज्वालामुखी देवी मंदिर. (AI)


Jwalamukhi Devi Temple: भारत में प्राचीन काल से रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. देश में कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. इनमें कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वालामुखी देवी मंदिर है. यह मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है. यह मंदिर अपनी अनोखी परंपरा और रहस्यमयी प्राकृतिक ज्वालाओं के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध है. अन्य मंदिरों की तरह यहां देवी की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि धरती की चट्टानों की दरारों से निकलने वाली अनवरत अग्नि-ज्वालाओं को मां ज्वालामुखी का दिव्य स्वरूप मानकर पूजा जाता है.

मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यता

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए. जिस स्थान पर माता सती की जिह्वा (जीभ) गिरी थी, वहीं आज ज्वालामुखी शक्तिपीठ स्थित है. इसी कारण यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में विशेष स्थान रखता है.

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ज्वालाएं लगातार होती रहती प्रज्वलित

मंदिर के गर्भगृह में चट्टानों की दरारों से निकलने वाली कई प्राकृतिक ज्वालाएं लगातार प्रज्वलित रहती हैं. इन ज्वालाओं को मां के विभिन्न स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है. श्रद्धालु इन्हें किसी दीपक या ईंधन से नहीं, बल्कि देवी की दिव्य शक्ति का चमत्कार मानकर नमन करते हैं. वैज्ञानिक दृष्टि से इन ज्वालाओं का संबंध प्राकृतिक गैस के रिसाव से जोड़ा जाता है, लेकिन धार्मिक आस्था में इनका महत्व देवी के चमत्कार के रूप में माना जाता है.

51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी देवी, यहां मूर्ति नहीं… चट्टानों से निकलने वाली अग्नि ज्वाला की होती पूजा

मंदिर से जुड़ी लोकमान्यताएं

ज्वालामुखी मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा मुगल सम्राट अकबर की भी है. कहा जाता है कि उन्होंने मंदिर की दिव्य ज्वाला की परीक्षा लेने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए. इसके बाद उन्होंने श्रद्धा स्वरूप माता को सोने का छत्र अर्पित किया. लोकमान्यता है कि वह छत्र किसी रहस्यमयी धातु में बदल गया, जिसे आज भी श्रद्धालु आस्था के साथ देखते हैं.

नवरात्रि में भरता है श्रद्धालुओं का मेला

नवरात्रि के दौरान इस मंदिर में देशभर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में सुबह-शाम होने वाली आरती और अखंड ज्योति का दर्शन भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति कराता है. यहां आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां ज्वालामुखी सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं.

आस्था और रहस्यों का संगम

धार्मिक आस्था, पौराणिक इतिहास और प्राकृतिक रहस्य का अद्भुत संगम ज्वालामुखी देवी मंदिर को भारत के सबसे अनोखे तीर्थस्थलों में शामिल करता है. हालांकि, मंदिर से जुड़े कई चमत्कार और मान्यताएं धार्मिक परंपराओं और लोकविश्वासों पर आधारित हैं, जिन्हें श्रद्धालु गहरी आस्था के साथ मानते हैं.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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