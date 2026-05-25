June 2026 Vrat Tyohar: जून में आएंगे बड़े धार्मिक संयोग, मृत्यु पंचक से लेकर शनि प्रदोष तक जानिए किस दिन कौन सा व्रत-त्योहार

June Vrat Tyohar 2026: जून 2026 का महीना धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. इस महीने ज्येष्ठ माह और अधिकमास का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार पड़ेंगे. निर्जला एकादशी, शनि प्रदोष व्रत, वट पूर्णिमा, परम एकादशी और मृत्यु पंचक जैसे कई बड़े धार्मिक पर्व इस महीने आ रहे हैं.

मान्यता है कि जून में किए गए व्रत, दान-पुण्य और पूजा-पाठ का विशेष फल मिलता है. ऐसे में अगर आप भी पूरे महीने के प्रमुख व्रत-त्योहार की जानकारी जानना चाहते हैं, तो यहां आसान भाषा में पूरा कैलेंडर देख सकते हैं.

जून 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहार

निर्जला एकादशी 2026

निर्जला एकादशी को साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पूरे साल सभी एकादशी व्रत नहीं कर पाता, तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से भी 24 एकादशी के बराबर पुण्य प्राप्त हो सकता है.इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने की परंपरा है. मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा पाने और जीवन के पापों से मुक्ति के लिए यह व्रत बेहद फलदायी माना जाता है.

शनि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व

जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है, तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है. यह दिन भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा पाने के लिए खास माना जाता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से शिव पूजा करने पर विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं. साथ ही परिवार में चल रहे तनाव, शत्रु बाधा और मानसिक परेशानियों से राहत मिलने की भी मान्यता है.

जून में लगेंगे मृत्यु पंचक

6 जून 2026 से मृत्यु पंचक की शुरुआत हो रही है. ज्योतिष शास्त्र में पंचक के इन दिनों को सावधानी वाला समय माना जाता है.मान्यता है कि इन दिनों में शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से बचना चाहिए. कई लोग इस दौरान विशेष पूजा-पाठ और उपाय भी करते हैं ताकि नकारात्मक प्रभाव कम हो सके.

वट पूर्णिमा व्रत 2026

ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कई जगहों पर वट पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा. इस दिन विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं.मान्यता है कि माता सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे. यही वजह है कि यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

अधिकमास की वजह से बढ़ेगा धार्मिक महत्व

इस बार जून महीने में अधिकमास का प्रभाव भी रहेगा. अधिकमास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान पूजा-पाठ, दान, मंत्र जाप और धार्मिक कार्य करने से कई गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है.

जून 2026 क्यों रहेगा खास?

जून का महीना सिर्फ व्रत-त्योहारों की वजह से ही नहीं, बल्कि ग्रह-गोचर और धार्मिक संयोगों के कारण भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस दौरान कई लोग तीर्थ यात्रा, दान-पुण्य और विशेष पूजा का आयोजन भी करेंगे.अगर आप भी धार्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं, तो यह महीना आपके लिए काफी खास साबित हो सकता है.

जून 2026 व्रत त्योहार (June Vrat Tyohar 2026) 3 जून 2026: विभुवन संकष्टी

6 जून 2026: मृत्यु पंचक शुरू

7 जून 2026: अधिक भानु सप्तमी

8 जून 2026: अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

11 जून 2026: परम एकादशी

12 जून 2026: प्रदोष व्रत (शुक्र) और अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी

13 जून 2026: मासिक कार्तिगाई और मासिक शिवरात्रि

14 जून 2026: रोहिणी व्रत और अधिक दर्श अमावस्या

15 जून 2026: मिथुन संक्रांति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या और ज्येष्ठ अधिकमास समाप्त

18 जून 2026: प्रद्युम्न चतुर्थी

19 जून 2026: स्कन्द षष्ठी

20 जून 2026: जमाई षष्ठी

21 जून 2026: भानु सप्तमी और साल का सबसे बड़ा दिन

22 जून 2026: धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी

23 जून 2026: महेश नवमी

25 जून 2026: निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती

26 जून 2026: रामसक्ष्मण द्वादशी

27 जून 2026: शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी

29 जून 2026: वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत और बटुक भैरवी जयंती