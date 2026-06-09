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नई कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं? जून में सिर्फ 3 दिन हैं सबसे शुभ; चूक गए तो करना होगा इंतजार!

Vastu Tips For Car And Bike Purchase:अ भी अधिक मास चल रहा है. यह मलमास 15 जून तक रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठ का महीना शुरू होगा. इस दौरान गाड़ी खरीदना शुभ है या अशुभ, यह साफ नहीं है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता. कहा जाता है कि हमारी भावनाएं ही नतीजा तय करती हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 9, 2026 8:54:22 PM IST

Muhurat For Car And Bike Purchase
Muhurat For Car And Bike Purchase


Muhurat For Car And Bike Purchase:  हर किसी की चाहत होती है कि उसके पास एक कार हो. अगर उनके पास खरीदने का बजट नहीं है, तो वे बाइक या स्कूटर खरीदने का सपना देखते हैं. अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो जून में तीन तारीखें शुभ मानी जा रही हैं. असल में, कई लोगों के मन में गाड़ी खरीदने से पहले यह सवाल आना आम बात है कि कौन सा दिन शुभ है और कब खरीदना चाहिए. 

अभी अधिक मास चल रहा है. यह मलमास 15 जून तक रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठ का महीना शुरू होगा. इस दौरान गाड़ी खरीदना शुभ है या अशुभ, यह साफ नहीं है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता. कहा जाता है कि हमारी भावनाएं ही नतीजा तय करती हैं.

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17 जून

 ज्योतिष के अनुसार यह दिन गाड़ी खरीदने के लिए बहुत शुभ है. बुधवार को राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है. अगर आप इस राहु काल के बाहर गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको जीवन में स्थिरता, काम में सफलता और मानसिक शांति मिलेगी. यह बहुत शुभ दिन है.

बुधवार, 24 जून

यह सबसे शक्तिशाली मुहूर्तों में से एक है. चित्त नक्षत्र में गाड़ी खरीदने से सौभाग्य मिलता है. यह मुहूर्त सभी 12 राशियों के लिए शुभ है. इसके अलावा, इस मुहूर्त में छोटी-मोटी दुर्घटनाओं से बचाने की भी क्षमता है.

27 जून, शनिवार

शनिवार को गाड़ी खरीदना बहुत शुभ होता है. इस दिन आपको भगवान वेंकटेश्वर, भगवान शनि और भगवान हनुमान का आशीर्वाद मिलेगा. उत्तराभाद्र नक्षत्र होने से, इस दिन गाड़ी खरीदने से आपको भगवान शनि का भी आशीर्वाद मिलेगा.

 ज्योतिष के अनुसार इन तीन दिनों में आप नई कार, बाइक, स्कूटर, लॉरी, ट्रैक्टर, वैन या कोई भी दूसरी गाड़ी बुक कर सकते हैं, या सीधे अपने घर पर मंगवा सकते हैं. उनका सुझाव है कि गाड़ी खरीदने के बाद मंदिर जाकर पूजा करना और गाड़ी पर स्वास्तिक का निशान लगाना बहुत शुभ माना जाता है.

Tags: Vastu Tips
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