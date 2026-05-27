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जून में आ रहा है शिव भक्तों के लिए सबसे खास संयोग! तुरंत नोट करें शुक्र और शनि प्रदोष की डेट

June 2026 Pradosh Vrat Dates: भगवान शिव की पूजा करने वालों के लिए जून 2026 का महीना बेहद खास रहने वाला है. इस महीने दो बड़े प्रदोष व्रत पड़ रहे हैं, जिनमें एक है शुक्र प्रदोष व्रत और दूसरा शनि प्रदोष व्रत. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, प्रदोष व्रत के दिन सच्चे मन से महादेव की पूजा करने से जीवन के दुख-दर्द कम होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद मिलता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 27, 2026 4:26:29 PM IST

जून में आ रहा है शिव भक्तों के लिए सबसे खास संयोग
जून में आ रहा है शिव भक्तों के लिए सबसे खास संयोग


June 2026 Pradosh Vrat Dates: जून 2026 में 12 जून को शुक्र प्रदोष व्रत और 27 जून को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा. दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना बेहद शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन व्रतों से सुख-समृद्धि, मानसिक शांति और शनि दोष से राहत मिलती है.
 
खास बात यह है कि जून में पड़ रहे ये दोनों प्रदोष व्रत बेहद शुभ माने जा रहे हैं. ऐसे में अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, तो अभी से इनकी तारीख और पूजा का शुभ समय नोट कर लीजिए.

जून 2026 में कब हैं प्रदोष व्रत?

वैदिक पंचांग के अनुसार, जून महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे.
  • 12 जून 2026 – शुक्र प्रदोष व्रत
  • 27 जून 2026 – शनि प्रदोष व्रत
दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करना बेहद फलदायी माना गया है.

शुक्र प्रदोष व्रत 2026: डेट और शुभ मुहूर्त (Shukra Pradosh 2026 date)

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जून की रात 7 बजकर 36 मिनट से शुरू होगी और 13 जून शाम 4 बजकर 7 मिनट तक रहेगी. इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत 12 जून को रखा जाएगा.
 
 पूजा का शुभ समय-शाम 7:36 बजे से रात 9:20 बजे तक
 
मान्यता है कि शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत सुख-समृद्धि, वैवाहिक जीवन की खुशियां और आर्थिक मजबूती देने वाला माना जाता है.

 शनि प्रदोष व्रत 2026: डेट और पूजा का समय (Shani Pradosh 2026 date)

शनि प्रदोष व्रत इस बार 27 जून को रखा जाएगा. ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 जून रात 10 बजकर 22 मिनट से शुरू होकर 28 जून रात 12 बजकर 43 मिनट तक रहेगी.
 
शिव पूजा का शुभ समय- शाम 7:23 बजे से रात 9:23 बजे तक
 
शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत शनि दोष से राहत दिलाने वाला माना जाता है. इसके साथ ही नौकरी, संतान और जीवन की परेशानियों में भी राहत मिलने की मान्यता है.

 प्रदोष व्रत में किन बातों का रखें खास ध्यान?

अगर आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं, तो कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है.
  •  इस दिन प्याज, लहसुन, मांस और शराब का सेवन न करें.
  •  भगवान शिव की पूजा सिर्फ प्रदोष काल में ही करें.
  •  शिवलिंग का जल, दूध और बेलपत्र से अभिषेक जरूर करें.
  •  व्रत के दौरान मन में गलत विचार न आने दें.
  •  किसी से बहस या विवाद करने से बचें.
  •  काले रंग के कपड़े पहनने से परहेज करें.
  •  जरूरतमंद लोगों को अन्न और दान जरूर दें.
  •  दिन में अधिक सोने से भी बचना चाहिए.

 क्यों खास माना जाता है प्रदोष व्रत?

सनातन परंपरा में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावशाली व्रत माना गया है. मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा व्यक्ति के भय, तनाव और जीवन की बाधाओं को कम करने में मदद करती है.इसी वजह से हर महीने आने वाले प्रदोष व्रत का भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं.
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: june 2026 Pradosh Vrat datesShani Pradosh 2026 dateShukra Pradosh 2026 date
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