Panchak 2026 Date: जून में इन 5 दिनों में गलती से भी न खरीदें नई चीजें, जानिए किन लोगों को रहना होगा सबसे ज्यादा सावधान

June Panchak 2026: हिंदू धर्म में पंचक को बेहद महत्वपूर्ण समय माना जाता है. कई लोग इस दौरान शुभ कार्य करने से बचते हैं, क्योंकि मान्यता है कि पंचक में किए गए कुछ काम अशुभ परिणाम दे सकते हैं. अब जून 2026 में भी पंचक लगने जा रहा है, ऐसे में अगर आप शादी, गृह प्रवेश, वाहन खरीदने या कोई बड़ा काम करने की सोच रहे हैं, तो पहले इसकी तिथि जरूर जान लें.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पंचक के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी माना जाता है. हालांकि शास्त्रों में इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के कुछ उपाय भी बताए गए हैं.

जून 2026 में कब लगेगा पंचक?

हिंदू पंचांग के अनुसार जून महीने में पंचक की शुरुआत 6 जून 2026, शनिवार से होगी. इसका समापन 11 जून 2026, गुरुवार सुबह 8 बजकर 16 मिनट पर होगा.इन पांच दिनों को विशेष रूप से संवेदनशील समय माना जाता है. यही वजह है कि ज्योतिष शास्त्र में इस दौरान कुछ खास कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है.

आखिर पंचक होता क्या है?

आसान भाषा में समझें तो पंचक वह समय होता है, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में रहते हुए पांच विशेष नक्षत्रों से गुजरता है. ये नक्षत्र हैं

धनिष्ठा

शतभिषा

पूर्वा भाद्रपद

उत्तरा भाद्रपद

रेवती

इन्हीं पांच नक्षत्रों के कारण इसे पंचक कहा जाता है.

पंचक में कौन-कौन से काम करने से बचना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पंचक के दौरान कुछ कार्य अशुभ माने जाते हैं. इसलिए लोग इस समय शादी-विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया वाहन खरीदना या घर की छत डालने जैसे कामों को टाल देते हैं.मान्यता है कि पंचक में किए गए कामों का असर लंबे समय तक रह सकता है.

हर नक्षत्र का अलग प्रभाव माना गया है

धनिष्ठा नक्षत्र

इस दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करना, छत डालना या लकड़ी का सामान बनवाना शुभ नहीं माना जाता.

शतभिषा नक्षत्र

इस समय किए गए कार्यों में तनाव और विवाद बढ़ने की आशंका रहती है.

पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र

मान्यता है कि इस दौरान शुभ कार्य करने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र

इस नक्षत्र में किए गए काम दंड या कानूनी परेशानी का कारण बन सकते हैं.

रेवती नक्षत्र

इस दौरान आर्थिक नुकसान होने की आशंका मानी जाती है.

पंचक के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अगर पंचक के दौरान कुछ जरूरी काम करने पड़ जाएं तो कुछ उपाय अपनाकर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है.

भगवान विष्णु की पूजा करें

पंचक के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है. विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी लाभकारी बताया गया है.

दान जरूर करें

गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े और जरूरी चीजों का दान करने से नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

पशु-पक्षियों की सेवा करें

पक्षियों के लिए पानी और दाना रखना बेहद पुण्यकारी माना गया है.

धार्मिक अनुष्ठान करवाएं

रुद्राभिषेक, हवन या सत्यनारायण कथा करवाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.