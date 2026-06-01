जून की कालाष्टमी पर करें ये खास उपाय, जान लें पूजा का सही समय और भैरव कृपा पाने का आसान तरीका

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Kalashtami Vrat June 2026: सनातन धर्म में कालाष्टमी का व्रत भगवान काल भैरव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है. भगवान काल भैरव को भगवान शिव का रौद्र और शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत व पूजा करने से जीवन के कष्ट, भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.
हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है. इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान काल भैरव का पूजन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते हैं.
जून 2026 में कब है कालाष्टमी व्रत?
जून महीने की कालाष्टमी तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है. इस दिन भगवान काल भैरव की पूजा-अर्चना करने से विशेष पुण्य फल मिलने की मान्यता है.व्रत रखने वाले भक्त सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं और दिनभर भैरव मंत्रों का जाप, पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में समय बिताते हैं.
कालाष्टमी का धार्मिक महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान काल भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें संकटों से बाहर निकालते हैं. कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से काल भैरव की आराधना करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन पूजा करने से जीवन में मौजूद भय, चिंता, बाधाएं और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं. साथ ही व्यक्ति को आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है.भगवान काल भैरव को समय और दिशा का रक्षक भी माना जाता है. इसलिए उनकी पूजा को सुरक्षा, स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक माना गया है.
कालाष्टमी पूजा विधि
- कालाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें.
- इसके बाद भगवान काल भैरव का ध्यान करें और पूजा स्थल को शुद्ध करें.
- भगवान को फूल, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित करें.
- पूजा के दौरान काल भैरव चालीसा, भैरव स्तोत्र या मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है. शाम के समय भी विशेष पूजा और आरती की जा सकती है.
काल भैरव के प्रभावशाली मंत्र
पूजा के दौरान इन मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जाप किया जा सकता है
- ॐ कालकालाय विद्महे, तन्नो काल भैरवः प्रचोदयात्॥
- ॐ ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं॥
- ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं क्षेम् क्षेत्रपालाय कालभैरवाय नमः॥
मान्यता है कि इन मंत्रों के जाप से भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई परेशानियां दूर होने लगती हैं.
काल भैरव पूजा से मिलने वाले लाभ
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कालाष्टमी का व्रत और पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है. साथ ही भय, चिंता और मानसिक अशांति से राहत मिलने की मान्यता है.कहा जाता है कि भगवान काल भैरव अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता करते हैं.
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