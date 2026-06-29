July Festival Calendar 2026: आषाढ़ अमावस्या, गुप्त नवरात्रि से गुरु पूर्णिमा तक, यहां देखें जुलाई में पड़नें वाले सभी प्रमुख व्रत और त्योहार की लिस्ट

July Vrat Tyohar List 2026: जुलाई 2026 का महीना धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. इस महीने कई प्रमुख व्रत, पर्व और शुभ तिथियां पड़ रही हैं, जिनका सनातन धर्म में विशेष महत्व माना जाता है. महीने की शुरुआत कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी से होगी, जबकि ‘योगिनी एकादशी, मासिक शिवरात्रि, आषाढ़ अमावस्या, गुप्त नवरात्रि, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा’ जैसे प्रमुख पर्व भी इसी महीने मनाए जाएंगे. ऐसे में आइए जानते हैं जुलाई 2026 में पड़ने वाले सभी प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट

जुलाई 2026 के व्रत-त्योहार (July Vrat Tyohar List 2026)

3 जुलाई 2026- कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी

6 जुलाई 2026-कालाष्टमी

10 जुलाई 2026 -योगिनी एकादशी

12 जुलाई 2026- रवि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि

14 जुलाई 2026- आषाढ़ अमावस्या

15 जुलाई 2026- आषाढ़ गुप्त नवरात्रि प्रारंभ

14 जुलाई 2026- जगन्नाथ रथ यात्रा और कर्क संक्रांति

17 जुलाई 2026 -अनिरुद्ध विनायक चतुर्थी

22 जुलाई 2026 -भड़ली नवमी

25 जुलाई 2026- देवशयनी एकादशी

26 जुलाई 2026- रवि प्रदोष व्रत

28 जुलाई 2026- कोकिला व्रत

29 जुलाई 2026- गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा

जुलाई 2026 का धार्मिक महत्व

जुलाई का महीना भगवान विष्णु, भगवान शिव, मां दुर्गा और भगवान जगन्नाथ की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दौरान गुप्त नवरात्रि में साधना और देवी उपासना का विशेष महत्व रहता है. वहीं ‘देवशयनी एकादशी’ से भगवान विष्णु चार माह के योगनिद्रा काल में प्रवेश करते हैं, जिसके साथ ही चातुर्मास की शुरुआत होती है. इसी महीने आने वाली ‘गुरु पूर्णिमा’ गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का सबसे बड़ा पर्व मानी जाती है.