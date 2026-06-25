Home > एस्ट्रो > जुलाई में दो बार लगेगा पंचक! पूरे महीने इन तारीखों पर बरतनी होगी सावधानी, जानिए क्या करें और क्या नहीं

जुलाई में दो बार लगेगा पंचक! पूरे महीने इन तारीखों पर बरतनी होगी सावधानी, जानिए क्या करें और क्या नहीं

July Panchak 2026: जुलाई 2026 में दो बार पंचक का योग बन रहा है. पहला पंचक 4 जुलाई से 9 जुलाई तक रहेगा, जबकि दूसरा पंचक 31 जुलाई से शुरू होकर अगस्त के शुरुआती दिनों तक प्रभावी रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, लकड़ी से जुड़े कार्य और दक्षिण दिशा की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 25, 2026 1:23:06 PM IST

पंचक आते ही क्यों रुक जाते हैं शुभ कार्य?
पंचक आते ही क्यों रुक जाते हैं शुभ कार्य?


July Panchak 2026: ज्योतिष शास्त्र में पंचक को विशेष महत्व दिया गया है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करता है, तब बनने वाली पांच दिनों की अवधि को पंचक कहा जाता है. इस दौरान कुछ कार्यों को करने से बचने की सलाह दी जाती है, जबकि कई लोग इस समय को आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त मानते हैं. जुलाई 2026 का महीना इस लिहाज से खास रहने वाला है क्योंकि इस महीने में एक नहीं बल्कि दो बार पंचक का प्रभाव देखने को मिलेगा. ऐसे में विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्यों की योजना बना रहे लोगों के लिए पंचक की तिथियां जानना जरूरी हो सकता है.

जुलाई 2026 में कब-कब लगेगा पंचक?

जुलाई महीने की शुरुआत और अंत दोनों ही पंचक के प्रभाव में रहेंगे.

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पहला पंचक

जुलाई 2026 का पहला पंचक 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई 2026 तक रहेगा. इस दौरान ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है.

दूसरा पंचक

महीने का दूसरा पंचक 31 जुलाई 2026 से शुरू होगा. इसका प्रभाव अगस्त 2026 के शुरुआती दिनों तक बना रहेगा. पंचक के दौरान किन कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है? ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पंचक के समय कुछ कार्यों को टालना बेहतर माना जाता है.

लकड़ी से जुड़े कार्य

पंचक के दौरान लकड़ी खरीदना, लकड़ी कटवाना या लकड़ी से जुड़े बड़े काम करना शुभ नहीं माना जाता.

मकान की छत बनवाना: यदि नया घर बन रहा हो तो पंचक के दौरान छत डालने या छत से जुड़े निर्माण कार्य को टालने की सलाह दी जाती है.
दक्षिण दिशा की यात्रा: मान्यता है कि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा से बचना चाहिए क्योंकि इसे यम दिशा माना जाता है.
शुभ और मांगलिक कार्य: विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नया व्यवसाय शुरू करना या अन्य मांगलिक कार्य पंचक के दौरान नहीं किए जाते.
अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यता: यदि किसी व्यक्ति का निधन पंचक काल में होता है, तो कई परंपराओं में विशेष शांति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान कराने की परंपरा भी प्रचलित है.

क्या पंचक से डरना चाहिए?

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार पंचक का अर्थ भय नहीं बल्कि सावधानी है. यह समय लोगों को धैर्य, संयम और सोच-समझकर निर्णय लेने की सलाह देता है. यदि व्यक्ति सामान्य जीवनचर्या बनाए रखे, अनावश्यक जोखिम और बड़े निवेश से बचे तथा सकारात्मक सोच रखे, तो पंचक को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं होती.

आत्मचिंतन और पूजा-पाठ के लिए अच्छा समय

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचक का समय ईश्वर की आराधना, ध्यान, जप और आत्मविश्लेषण के लिए अनुकूल माना जाता है. इस दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है.

Tags: Panchak effects
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