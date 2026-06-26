Home > एस्ट्रो > जुलाई में सावधान रहें ये 4 राशिवाले, प्यार में मिल सकता है अपनों से धोखा! कहीं आपकी राशि भी तो नहीं शामिल?

जुलाई में सावधान रहें ये 4 राशिवाले, प्यार में मिल सकता है अपनों से धोखा! कहीं आपकी राशि भी तो नहीं शामिल?

July 2026 love horoscope: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल का प्रभाव केवल करियर, धन और स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर भी देखने को मिलता है. ऐसे में 4 राशियों के जातकों को अपने रिश्तों को लेकर अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. अब सवाल है कि, जुलाई 2026 में किन राशि के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

By: Lalit Kumar | Published: June 26, 2026 8:28:55 AM IST

जुलाई में इन राशिफल वालों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत. (AI)
जुलाई में इन राशिफल वालों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत. (AI)


July 2026 love horoscope: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की बदलती चाल का प्रभाव केवल करियर, धन और स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन पर भी देखने को मिलता है. हर महीने ग्रहों की स्थिति में होने वाले बदलाव कुछ राशियों के लिए रिश्तों में खुशियां लेकर आते हैं, तो कुछ के लिए भावनात्मक चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं. जुलाई का महीना भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां लेकर आ रहा है, जिसमें कुछ राशि के जातकों को अपने लव लाइफ में गलतफहमियों, विश्वास की कमी, अनावश्यक बहस और मनमुटाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने की बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेना इस दौरान बेहद जरूरी होगा. ऐसे में 4 राशियों के जातकों को अपने रिश्तों को लेकर अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है. अब सवाल है कि, जुलाई 2026 में किन राशि के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

जुलाई में इन राशिवालों को अपनों से मिलेगा धोखा

मिथुन राशि: जुलाई में मिथुन राशि के जातकों को प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी करीबी व्यक्ति की बात या व्यवहार आपको आहत कर सकता है. जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें और अपने साथी से खुलकर बातचीत करें. गलतफहमियां बढ़ने पर रिश्ते में दूरी आ सकती है. धन की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है.

You Might Be Interested In

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है. परिवार, मित्र या प्रेमी-प्रेमिका के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं. किसी पुराने विवाद के फिर से सामने आने से मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. धैर्य और संयम से काम लेना जरूरी होगा. धन संकट से भी गुजरना पड़ सकता है.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों को रिश्तों में भावनात्मक दबाव का सामना करना पड़ सकता है. किसी करीबी की बात आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है. इस दौरान अपने मन की बात दबाने के बजाय भरोसेमंद लोगों से साझा करना बेहतर रहेगा. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें.

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को प्रेम संबंधों में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए. किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी या गलतफहमी रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और किसी भी बात की सच्चाई जानने के बाद ही प्रतिक्रिया दें. आर्थिक परेशानी से भी गुजरना पड़ सकता है.

Tags: astroDharmLove rashifal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक अंदाज में मनाई एनिवर्सरी

June 25, 2026

सावन के महीने में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

June 25, 2026

T2OI में डेब्यू करने वाले सबसे कम्र के भारतीय खिलाड़ी,...

June 25, 2026

अलका याग्निक को कौन-सी बीमारी है?

June 25, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 25, 2026

ज्यादा गरम मसाले खाने के नुकसान

June 25, 2026
जुलाई में सावधान रहें ये 4 राशिवाले, प्यार में मिल सकता है अपनों से धोखा! कहीं आपकी राशि भी तो नहीं शामिल?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जुलाई में सावधान रहें ये 4 राशिवाले, प्यार में मिल सकता है अपनों से धोखा! कहीं आपकी राशि भी तो नहीं शामिल?
जुलाई में सावधान रहें ये 4 राशिवाले, प्यार में मिल सकता है अपनों से धोखा! कहीं आपकी राशि भी तो नहीं शामिल?
जुलाई में सावधान रहें ये 4 राशिवाले, प्यार में मिल सकता है अपनों से धोखा! कहीं आपकी राशि भी तो नहीं शामिल?
जुलाई में सावधान रहें ये 4 राशिवाले, प्यार में मिल सकता है अपनों से धोखा! कहीं आपकी राशि भी तो नहीं शामिल?