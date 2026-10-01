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Jitiya Vrat 2026: कल नहाय-खाय से शुरू होगा जितिया व्रत, जानें 2 से 4 अक्टूबर तक की पूजा विधि, पारण समय और महत्व

Jitiya Vrat 2026 Nahay Khay: संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाने वाला जितिया व्रत बेहद कठिन व्रतों में गिना जाता है. तीन दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जिसके बाद माताएं निर्जला उपवास रखकर भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं. जानिए, जितिया व्रत 2026 की तिथि, नहाय-खाय, पूजा विधि, महत्व और पारण का सही समय.

By: Lalit Kumar | Published: October 1, 2026 7:24:22 PM IST

Jitiya Vrat 2026 Nahay Khay
Jitiya Vrat 2026 Nahay Khay


Jitiya Vrat 2026 Nahay Khay: हिन्दू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक जीवित्पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत का विशेष महत्व है. हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इस व्रत की शुरुआत हो जाती है. संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना से रखा जाने वाला जितिया व्रत बेहद कठिन व्रतों में गिना जाता है. तीन दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय-खाय से होती है, जिसके बाद माताएं निर्जला उपवास रखकर भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं. अगर आप भी जितिया व्रत रखती हैं तो नहाय-खाय से लेकर पारण तक की तिथियां और समय जानना बेहद जरूरी है. आइए गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी से जानते हैं जितिया व्रत 2026 की तिथि, नहाय-खाय, पूजा विधि, महत्व और पारण का सही समय.

जितिया व्रत 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2026 दिन शनिवार को सुबह 7:59 बजे से शुरू होगी और 4 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को सुबह 5:51 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार, जितिया व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा. जितिया का पर्व तीन दिनों तक चलता है. पहले दिन नहाय-खाय, दूसरे दिन निर्जला उपवास और तीसरे दिन पारण किया जाता है.

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जितिया व्रत 2026 की मुख्य तिथियां

2 अक्टूबर, शुक्रवार: नहाय-खाय
3 अक्टूबर, शनिवार: निर्जला जितिया व्रत और भगवान जीमूतवाहन की पूजा
4 अक्टूबर, रविवार: व्रत का पारण
पारण का समय: सुबह 7:32 बजे के बाद

जितिया व्रत का क्या है महत्व?

जीवित्पुत्रिका व्रत को आम बोलचाल में जितिया या जिउतिया व्रत भी कहा जाता है. यह व्रत मुख्य रूप से माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उनकी रक्षा की कामना से रखती हैं.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान जीमूतवाहन की पूजा और व्रत-कथा का श्रवण करने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और उनके जीवन में मंगल बना रहता है. यह पर्व विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी जितिया व्रत की परंपरा है. कई क्षेत्रों में नहाय-खाय के दिन कद्दू-भात खाने की भी परंपरा है.

नहाय-खाय से शुरू होता है 3 दिवसीय पर्व

जितिया व्रत की शुरुआत 2 अक्टूबर को नहाय-खाय से होगी. इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके पूजा-अर्चना करती हैं और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं. धार्मिक परंपरा के अनुसार, नहाय-खाय के बाद अगले दिन के कठिन निर्जला व्रत की तैयारी की जाती है. इस दिन शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों में नहाय-खाय से जुड़ी भोजन और पूजा की परंपराओं में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है.

3 अक्टूबर को रखा जाएगा निर्जला जितिया व्रत

3 अक्टूबर दिन शनिवार को जितिया व्रत का मुख्य दिन होगा. इस दिन माताएं संतान के मंगल और दीर्घायु की कामना से निर्जला उपवास रखेंगी. यानी व्रत के दौरान अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता है. सुबह स्नान-ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है. इसके बाद भगवान जीमूतवाहन का स्मरण कर उनकी पूजा की जाती है. व्रत रखने वाली महिलाएं जितिया व्रत की कथा सुनती या पढ़ती हैं और संतान के सुखी एवं स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं. कई स्थानों पर महिलाएं समूह में एकत्र होकर कथा-पूजन करती हैं.

4 अक्टूबर को इस समय होगा व्रत का पारण

जितिया व्रत का पारण 4 अक्तूबर दिन रविवार को किया जाएगा. ज्योतिषाचार्य के अनुसार, सूर्योदय के बाद सुबह 7:32 बजे के बाद व्रत खोलना शुभ माना गया है. पारण के बाद महिलाएं अन्न-जल ग्रहण करके अपना निर्जला उपवास समाप्त करेंगी. लंबे समय तक निर्जला रहने के बाद पारण करते समय शरीर की स्थिति का ध्यान रखना भी जरूरी है और भोजन-जल धीरे-धीरे लेना बेहतर रहता है.

Tags: Dharmhome-hero-pos-2Jitiya Vrat 2026religion news
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