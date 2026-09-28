Jitiya Vrat 2026: कब है जितिया व्रत? चील-सियारिन की इस कथा के बिना अधूरा है व्रत, जानें पूरी कहानी

Jitiya Vrat 2026 Date: हिंदू धर्म में कई व्रत संतान की सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना से जुड़े हैं. इन्हीं में से एक है जितिया या जीवित्पुत्रिका व्रत. जितिया व्रत का हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. खासतौर पर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में इसे श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. मान्यता है कि इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करने से व्रती को संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और परिवार की मंगलकामना का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान जीमूतवाहन की कथा के साथ चील और सियारिन की कहानी जरूर सुनी जाती है. कहा जाता है कि, कथा सुनने से व्रत का आध्यात्मिक फल प्राप्त होता है और भगवान जीमूतवाहन की कृपा से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं. अब सवाल है कि आखिर, जितिया व्रत 2026 कब रखा जाएगा? व्रत में चील और सियारिन की कथा क्यों सुनाई जाती है?

जितिया व्रत 2026 कब रखा जाएगा?

पंचांग के अनुसार, जितिया व्रत आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है. 2026 में इसकी तारीख और पारण का समय स्थानीय पंचांग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. फिर भी-

जितिया 2026 कब है?

आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 3 अक्तूबर 2026 को सुबह 7 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगी.

इसका समापन अगले दिन यानी 4 अक्तूबर को सुबह 5 बजकर 51 मिनट पर होगा.

जितिया व्रत शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा.

इस साल जितिया व्रत का पारण रविवार, 4 अक्तूबर 2026 को किया जाएगा.

जितिया 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4 बजकर 38 मिनट से 5 बजकर 26 मिनट तक.

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक.

प्रदोष काल: शाम 6 बजकर 5 मिनट से रात 8 बजकर 29 मिनट तक.

निशिता मुहूर्त: रात 11 बजकर 46 मिनट से देर रात 12 बजकर 35 मिनट तक.

चील और सियारिन की कथा क्यों सुनाई जाती है?

जितिया व्रत की प्रचलित कथा में एक जंगल में रहने वाली चील और सियारिन का वर्णन मिलता है. दोनों के बीच मित्रता थी. एक दिन उन्हें पता चला कि नगर की महिलाएं संतान की मंगलकामना के लिए जितिया व्रत रख रही हैं. यह देखकर दोनों ने भी व्रत रखने का निर्णय लिया. चील ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने का संकल्प लिया. वहीं सियारिन के लिए उपवास करना कठिन हो गया. कथा के अनुसार, भूख के कारण वह व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकी और उसने भोजन कर लिया.

व्रत के परिणाम की मान्यता

कथा के अनुसार, समय बीतने पर दोनों को संतान की प्राप्ति हुई. चील की संतानों को स्वस्थ और दीर्घायु बताया गया, जबकि सियारिन की संतान के संबंध में कथा में विपरीत परिणाम का वर्णन मिलता है. सियारिन को इस बात का दुख हुआ और उसने चील से इसका कारण पूछा. तब चील ने उसे बताया कि उसने व्रत को नियम और श्रद्धा के साथ पूरा किया था, जबकि सियारिन व्रत के दौरान भोजन करने से अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाई थी. यहीं से इस कथा को जितिया व्रत की श्रद्धा, संयम और संकल्प से जोड़कर देखा जाता है.

जितिया व्रत में जीमूतवाहन की पूजा

जितिया व्रत में भगवान जीमूतवाहन की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक कथाओं में उन्हें त्याग, करुणा और संतान की रक्षा से जुड़ा पात्र बताया गया है. व्रत रखने वाली महिलाएं पूजा के दौरान संतान की लंबी आयु, स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना करती हैं.