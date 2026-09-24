Home > धर्म > हर तरफ समाधियां और बीच में शिवलिंग! रहस्यमयी है झांसी के माड़िया महादेव मंदिर की कहानी, सदियों पुराना है इतिहास

हर तरफ समाधियां और बीच में शिवलिंग! रहस्यमयी है झांसी के माड़िया महादेव मंदिर की कहानी, सदियों पुराना है इतिहास

Madia Mahadev Temple Jhansi: भारत में प्राचीन काल से तमाम रहस्यमयी मंदिर हैं. यहां होने वाली घटनाएं और इनकी पौराणिक कथाएं चौंकाती हैं. झांसी का माड़िया महादेव मंदिर ऐसे ही मंदिरों में एक है. मंदिर परिसर के आसपास कई छोटी-बड़ी समाधियां बनी हुई हैं और बीच में शिवलिंग है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 24, 2026 9:05:55 AM IST

Madia Mahadev Temple Jhansi
Madia Mahadev Temple Jhansi


Madia Mahadev Temple Jhansi: भारत में प्राचीन काल से तमाम रहस्यमयी मंदिर हैं. यहां होने वाली घटनाएं और इनकी पौराणिक कथाएं चौंकाती हैं. झांसी का माड़िया महादेव मंदिर ऐसे ही मंदिरों में एक है. जी हां, माड़िया महादेव मंदिर अपनी अनोखी बनावट और धार्मिक महत्व के कारण दूसरे शिव मंदिरों से अलग है. मंदिर परिसर के आसपास कई छोटी-बड़ी समाधियां बनी हुई हैं. स्थानीय मान्यता है कि, ये समाधियां उन गुसाईं संतों की हैं, जिन्होंने इस स्थान पर रहकर भगवान शिव की साधना की थी.

मान्यता है कि यहां भगवान शिव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक पौराणिक कथा-

You Might Be Interested In

आखिर क्यों बनी हैं इतनी समाधियां?

माड़िया महादेव मंदिर की सबसे खास बात यही है कि इसके आसपास समाधियों की संख्या काफी अधिक दिखाई देती है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, पुराने समय में गुसाईं साधु और संत इस क्षेत्र में साधना किया करते थे. अपनी साधना और तपस्या के बाद कई संतों ने यहीं समाधि ली. इसी वजह से मंदिर परिसर में समाधियों की मौजूदगी को यहां की साधु परंपरा से जोड़कर देखा जाता है. 

कसौटी पत्थर का शिवलिंग

मंदिर में मौजूद शिवलिंग को लेकर भी श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण है. जानकारी के अनुसार, यहां कसौटी पत्थर का शिवलिंग स्थापित है. कसौटी पत्थर अपनी मजबूती और विशिष्ट बनावट के लिए जाना जाता है. शिवलिंग के दर्शन करने आने वाले भक्त यहां जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते हैं. विशेष पर्वों पर मंदिर में पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन भी किए जाते हैं.

आस्था और इतिहास का अनोखा संगम

माड़िया महादेव मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि झांसी की स्थानीय धार्मिक परंपराओं और साधु संस्कृति की झलक भी देता है. एक तरफ मंदिर में शिवलिंग के रूप में भगवान महादेव की आराधना होती है, तो दूसरी तरफ चारों ओर मौजूद समाधियां इस स्थान को साधना और तपस्या की परंपरा से जोड़ती हैं.

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026

प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

September 23, 2026

कौन हैं आंचल खुराना? कास्टिंग काउच को लेकर की बड़ी...

September 23, 2026
हर तरफ समाधियां और बीच में शिवलिंग! रहस्यमयी है झांसी के माड़िया महादेव मंदिर की कहानी, सदियों पुराना है इतिहास

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हर तरफ समाधियां और बीच में शिवलिंग! रहस्यमयी है झांसी के माड़िया महादेव मंदिर की कहानी, सदियों पुराना है इतिहास
हर तरफ समाधियां और बीच में शिवलिंग! रहस्यमयी है झांसी के माड़िया महादेव मंदिर की कहानी, सदियों पुराना है इतिहास
हर तरफ समाधियां और बीच में शिवलिंग! रहस्यमयी है झांसी के माड़िया महादेव मंदिर की कहानी, सदियों पुराना है इतिहास
हर तरफ समाधियां और बीच में शिवलिंग! रहस्यमयी है झांसी के माड़िया महादेव मंदिर की कहानी, सदियों पुराना है इतिहास
हर तरफ समाधियां और बीच में शिवलिंग! रहस्यमयी है झांसी के माड़िया महादेव मंदिर की कहानी, सदियों पुराना है इतिहास