झांसी का रहस्यमयी भूतनाथ महादेव मंदिर! जहां भोलेनाथ के दर्शन मात्र से दूर होते संकट, मनोकामना पूरी होने की मान्यता

Bhootnath Mahadev Temple Jhansi: भगवान शिव के ऐसे कई मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं भक्तों को दूर-दूर से खींच लाती हैं. उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर झांसी में भी एक ऐसा ही प्राचीन शिव मंदिर है, जहां भक्त बड़ी श्रद्धा से माथा टेकते हैं. लक्ष्मी तालाब के किनारे स्थित बाबा भूतनाथ महादेव मंदिर करीब 400 साल पुराना माना जाता है. स्थानीय लोगों के बीच मान्यता है कि सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने और लगातार 11 सोमवार तक दर्शन करने से मनोकामना पूरी हो सकती है. आखिर क्या है इस मंदिर की खासियत और क्यों इसे झांसी के प्रमुख शिवधामों में गिना जाता है? आइए जानते हैं मंदिर से जुड़ी रोचक कथा और परंपराएं.

करीब 400 साल पुराना है भूतनाथ महादेव मंदिर

झांसी के लक्ष्मी तालाब के किनारे स्थित भूतनाथ महादेव मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. मंदिर की प्राचीनता को लेकर मान्यता है कि इसका निर्माण करीब चार शताब्दी पहले हुआ था. हालांकि, इसकी सटीक निर्माण तिथि के बारे में पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं. मंदिर के प्रति लोगों की गहरी आस्था के कारण इसे झांसी के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में विशेष स्थान मिला है.

‘काशी में विश्वनाथ, तो झांसी में भूतनाथ’

स्थानीय लोगों के बीच एक कहावत भी प्रचलित है- ‘काशी में विश्वनाथ, तो झांसी में भूतनाथ.’ यह कहावत मंदिर के धार्मिक महत्व और भगवान शिव के प्रति लोगों की श्रद्धा को दर्शाती है.

मंदिर में दो नंदी और दो गणेश प्रतिमाएं हैं खास

भूतनाथ महादेव मंदिर की एक खास बात यहां मौजूद प्रतिमाओं को लेकर है. मंदिर में भगवान शिव के सामने दो नंदी प्रतिमाएं और दो गणेश प्रतिमाएं बताई जाती हैं. भगवान शिव के भक्त यहां जलाभिषेक करते हैं और पूजा-अर्चना के साथ अपने परिवार की सुख-शांति की कामना करते हैं. सावन और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर मंदिर में विशेष धार्मिक माहौल देखने को मिलता है.

11 सोमवार तक दर्शन करने की मान्यता

भूतनाथ महादेव मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित मान्यता के अनुसार, जो भक्त लगातार 11 सोमवार तक भगवान शिव के दर्शन करता है और श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है. इसी विश्वास के चलते कई श्रद्धालु नियमित रूप से मंदिर पहुंचते हैं. हालांकि, यह धार्मिक आस्था से जुड़ी मान्यता है. भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहां पूजा करते हैं और भगवान शिव से जीवन की परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करते हैं.

महाशिवरात्रि पर निभाई जाती हैं विवाह की रस्में

इस मंदिर की एक और खास परंपरा महाशिवरात्रि से जुड़ी है. स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, यहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रस्में भी निभाई जाती हैं. इस अवसर पर मंदिर में धार्मिक आयोजन होते हैं और श्रद्धालु उत्साह के साथ शामिल होते हैं.