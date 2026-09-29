एक ही परिसर में गणेश मंदिर और मजार! जौनपुर की गंगा-जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल, पढ़िए धार्मिक स्थल से जुड़ी कथा

Ganesh Temple and Mazar Jaunpur: जौनपुर की पहचान सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों और गोमती नदी से नहीं है, बल्कि यहां की गंगा-जमुनी तहजीब भी लोगों का ध्यान खींचती है. शहर के अल्फास्टिनगंज इलाके में एक ऐसा धार्मिक स्थल है, जिसे देखकर पहली नजर में शायद आपको यकीन ही न हो. यहां एक ही परिसर में भगवान गणेश की प्रतिमा, चौरा माता का मंदिर और एक पुराने पीर बाबा की मजार मौजूद है. खास बात यह है कि अलग-अलग आस्था रखने वाले लोग यहां अपने-अपने तरीके से श्रद्धा प्रकट करने पहुंचते हैं. पढ़िए इस धार्मिक स्थल से जुड़ी रोचक परंपराएं-

ऊपर गणेश जी, नीचे पीर बाबा की मजार

जानकारी के मुताबिक, यह धर्मस्थल काफी पुराना है और समय के साथ इसे मंदिर का रूप दिया गया. परिसर में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है, जबकि उसके नीचे एक पुरानी मजार बताई जाती है. पास ही चौरा माता का स्थान भी है. मजार पर लोग चादर चढ़ाते हैं, वहीं गणेश जी और चौरा माता की पूजा की जाती है. परिसर में अगरबत्ती जलाने की परंपरा भी देखने को मिलती है.

बाहर से देखने पर यह जगह सामान्य मंदिर जैसी नजर आती है, लेकिन भीतर पहुंचने पर इसका स्वरूप लोगों को चौंका देता है. मंदिर के सामने एक मस्जिद भी स्थित है. इस तरह एक ही स्थान के आसपास मंदिर, मजार और मस्जिद का होना जौनपुर की धार्मिक-सांस्कृतिक विविधता की अलग तस्वीर पेश करता है.

कैसे बनी यह अनोखी परंपरा?

स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान बहुत पुराना है और यहां दोनों समुदायों के लोग लंबे समय से आते रहे हैं. यही वजह है कि इसके साथ कई स्थानीय मान्यताएं और किस्से जुड़े हुए हैं. स्थानीय रिपोर्टों में दुकानदारों और आसपास के लोगों ने बताया है कि, यहां कभी पूजा-अर्चना या इबादत को लेकर विवाद नहीं हुआ. लोग अपनी-अपनी परंपरा के अनुसार श्रद्धा व्यक्त करते हैं और इस स्थान को आपसी सौहार्द के उदाहरण के तौर पर देखते हैं.

जौनपुर की गंगा-जमुनी तहजीब की झलक

जौनपुर का इतिहास लंबे समय से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के मेल का साक्षी रहा है. जिला प्रशासन भी जौनपुर की विरासत में हिंदू-मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय और सूफी परंपरा की भूमिका का उल्लेख करता है.