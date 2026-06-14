Jatoli Shiva Temple: भारत में रहस्यमयी मंदिरों की कमी नहीं है. कई ऐसे मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी मान्यताएं, चमत्कार और अनसुलझे रहस्य लोगों को हैरान कर देते हैं. कहीं मंदिरों की वास्तुकला वैज्ञानिकों को चुनौती देती है, तो कहीं वहां होने वाली घटनाएं तर्क से परे नजर आती हैं. कुछ मंदिर वास्‍तव में ऐसे हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद इन्‍हें करीब से देखने और जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है. ऐसा ही एक रहस्यमयी शिव मंदिर हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित है. जी हां, इसका नाम जटोली शिव मंदिर है. यह शिव मंदिर एशिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है. अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि मंदिर में लगे पत्थरों को थपथपाने से डमरू की आवाज आती है. इसको बनाने में करीब 39 साल लग गए थे. तो चलिए जानते हैं जटोली शिव मंदिर के बारे में-

39 साल में तैयार हुआ जटोली शिव मंदिर

पौराणिक मान्यता है कि, भगवान शिव ने इस स्थान पर तपस्या की थी. इसके बाद में स्वामी कृष्ण परमहंस ने भी यहां आकर तपस्या की थी. कृष्ण परमहंस के कहने पर ही इस शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था. जानकारों की मानें तो, मंदिर बनाने में लगभग 39 साल लग गए थे.

पत्थर थपथपाने पर आती डमरू की आवाज

स्थानीय जानकार अनिल भारद्वाज की मानें तो, मंदिर बनाने में बेहद खास पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है. इन पत्थरों को थपथपाने से एक खास तरह की आवाज आती है, जो डमरू जैसी सुनाई पड़ती है. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस स्थान पर भगवान शिव आकर रुके थे और जो आवाज पत्थरों से आती है वह डमरू बजने की होती है.

मंदिर के जलकुंड की रोचक कथा

जटोली शिव मंदिर के पास ही एक जलकुंड भी स्थित है और इस जलकुंड से जुड़ी एक कहानी है. बताया जाता है कि, साल 1950 में जब स्वामी कृष्णानंद परमहंस यहां आए थे, तब सोलन में पानी की कमी चल रही थी. पानी की कमी की वजह से यहां के लोग काफी परेशान रहते थे. ऐसे में स्वामी कृष्णानंद परमहंस ने घोर तपस्या की और फिर शिव ने अपने त्रिशूल से प्रहार कर इस जलकुंड का निर्माण किया था. त्रिशूल को जमीन पर मारते ही एक जलधारा फूट पड़ी. उसी से यहां यह जलकुंड तैयार हुआ और तबसे इस स्थान पर पानी की कमी नहीं हुई है.

जटोली के जलकुंड की मान्यता

हिमाचल प्रदेश के जटोली मंदिर में स्थित जलकुंड को बेहद पवित्र और चमत्कारी माना जाता है. मान्यता है कि इस कुंड का जल भगवान शिव की कृपा से कभी सूखता नहीं है और इसमें स्नान या जल ग्रहण करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस कुंड का जल रोगों को दूर करने में भी सहायक है. कई श्रद्धालु यहां आकर जल चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में इस जल को ग्रहण करते हैं. कहा तो यह भी जाता है कि, प्राचीन समय में यहां साधु-संत तपस्या करते थे और इसी कारण यह स्थान आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है.

जटोली शिव मंदिर के गुंबद की ऊंचाई 122 फीट

जटोली शिव मंदिर के गुंबद की ऊंचाई 111 फीट आंकी जाती है. हाल ही में इस मंदिर पर 11 फीट लंबा स्वर्ण कलश भी चढ़ाया गया था. इसके बाद मंदिर की कुल ऊंचाई 122 फीट तक पहुंच गई है. जटोली शिव मंदिर में प्रवेश करने के लिए ही श्रद्धालुओं को 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. मंदिर के बाहर और चारों तरफ अन्य देवी-देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं. यह एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर होने के कारण यह पर्यटन के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

देखने लायक है मंदिर की नक्काशी

जटोली शिव मंदिर के अंदर स्फटिक मणि शिवलिंग है. यहां भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती भी विराजमान हैं. मंदिर का भवन देखने लायक है और मंदिर के चारों तरह पहाड़ और जंगल होने से इस खूबसूरती भी बढ़ जाती है. शिव मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली से किया गया है, जिसकी नक्काशी अद्भुत है. भव्य होने के साथ ही शिव मंदिर में काफी बारीक कारीगरी की गई है. इस वजह से कि इस मंदिर को बनाने में 39 साल लग गए थे.

महाशिवरात्रि पर उमड़ती है भक्तों की भीड़

जटोली शिव मंदिर हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर से करीबन सात किमी की दूरी पर स्थित है. महाशिवरात्रि के दिन यहां श्रद्धालुओं की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है. यह मंदिर अपनी ऊंचाई के कारण दूर पहाड़ों से यह मंदिर नजर आने लगता है. खासकर महाशिवरात्रि और सावन माह में श्रद्धालुओं का तांता यहां लग रहता है और दर्शन करने में ही घंटों का वक्त लग जाता है. यहां तक पहुंचने के लिए काफी चढ़ाई चढ़नी होती है.

हिमाचल के जटोली शिव मंदिर कैसे पहुंचें?

हिमाचल का सोलन चारों तरफ से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है. वहीं, चंडीगढ़ तक ट्रेन या हवाई जहाज के जरिए पहुंचा सकते हैं. यहां से आप बस या टैक्सी करके सोलन जा सकते हैं. मानसून के समय हिमाचल प्रदेश में काफी बारिश होती है इसलिए जुलाई और अगस्त के महीने में इस जगह पर जाने से बचें.