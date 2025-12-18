Home > धर्म > January Vrat-Tyohaar 2026: जनवरी 2026 में पड़ने वाले व्रत और त्योहार की पूरी लिस्ट यहां देखें

January Vrat-Tyohaar 2026: जनवरी 2026 की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. जनवरी में पड़ने वाले व्रत और त्योहार की पूरी लिस्ट यहां देखें और जानें आपके पसंदीदा त्योहार कब पड़ेंगे.

By: Tavishi Kalra | Published: December 18, 2025 2:21:56 PM IST

January Vrat-Tyohaar 2026: जनवरी 2026 नए साल की शुरुआत लेकर आएगा. साल के पहले माह जनवरी में बहुत से व्रत और त्योहार पड़ेंगे. यह सभी व्रत और त्योहार बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में बड़े धूम-धाम के साथ मनाया जाता है. जनवरी में मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी तक माघ स्नान से लेकर एकादशी व्रत तक जानते हैं इस माह में पड़ने वाले त्योहार और व्रत की पूरी लिस्ट.

जनवरी 2026 व्रत-त्यौहार लिस्ट (January 2026 Vrat-Tyohar List)

तारीख                                व्रत-त्यौहार
1 जनवरी, गुरुवार प्रदोष व्रत
3 जनवरी 2026, शनिवार पौष पूर्णिमा
6 जनवरी 2026, मंगलवार सकट चौथ
13 जनवरी 2025, मंगलवार लोहड़ी
14 जनवरी 2026, बुधवार  मकर संक्रांति, पोंगल 
14 जनवरी 2026, बुधवार  षटतिला एकादशी 
16 जनवरी, शुक्रवार प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
18 जनवरी 2026, रविवार    मौनी अमावस्या 
23 जनवरी 2026, शुक्रवार      बसंत पंचमी
25 जनवरी 2026, रविवार     रथ सप्तमी
 26 जनवरी, 2026, सोमवार     भीष्म अष्टमी
29 जनवरी, 2026, रविवार     जया एकादशी 
30 जनवरी, शुक्रवार     प्रदोष व्रत

माघ मेला 2026
    
जनवरी माह को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस माह में माघ मेले की शुरुआत हो रही है. यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन यानि 3 जनवरी 2025, शनिवार के दिन शुरू होगा और महाशिवरात्रि के दिन इस माघ मेले का अंत होगा. इस दौरान जनवरी माह में  मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के दिन माघ स्नान किया जाएगा. इस दौरान प्रयागराज में संगम तट पर स्नान किया जाएगा.

खरमास 

इस माह में खरमास का अंत 14 जनवरी को होगा. जिस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानि मकर संक्रांति के दिन खरमास समाप्त होगा और इस दिन के बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे.

