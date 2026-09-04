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Janmashtami 2026: कृष्ण को राधा से था प्रेम, फिर क्यों नहीं की शादी? रुक्मिणी से क्यों किया विवाह? पढ़िए अधूरे प्रेम की कहानी

krishna janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आज 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है. भगवान श्रीकृष्ण ने बचपन से लीलाएं दिखानी शुरू कर दी थीं. ऐसे ही चमत्कार दिखाते हुए कृष्ण-राधा को आपस में बालकाल में प्रेम हो गया था. लेकिन, एक समय बाद उनका प्रेम अधूरा रह गया था. ऐसे में सवाल है कि जब कृष्ण और राधा में इतना प्यार था तो दोनों नें शादी क्यों नहीं की? रुक्मिणी से क्यों करना पड़ा विवाह?

By: Lalit Kumar | Published: September 4, 2026 1:45:43 PM IST

कृष्ण को राधा से था प्रेम, फिर क्यों नहीं की शादी?
कृष्ण को राधा से था प्रेम, फिर क्यों नहीं की शादी?


krishna janmashtami 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आज 4 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है. मंदिरों से लेकर गली-गली तक में भजन-कीर्तन गूंज रहे हैं. लोगों को अब उस घड़ी का बेसब्री से इंतजार है जब कान्हा अवतरित होंगे. भगवान श्रीकृष्ण का जन्म रात 12 बजे होने से उसी समय उनके बाल स्वरूप की पूजा होती है. भगवान श्रीकृष्ण ने बचपन से लीलाएं दिखानी शुरू कर दी थीं. ऐसे ही चमत्कार दिखाते हुए कृष्ण-राधा को आपस में बालकाल में प्रेम हो गया था. उनके अगाध प्रेम के किस्से देश तो क्या, विदेशों तक में भी प्रचलित हैं. लेकिन, एक समय बाद उनका प्रेम अधूरा रह गया था. इस अधूरे को लेकर लोगों के जहन में सैकड़ों सवाल हैं. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि जब कृष्ण और राधा में इतना प्यार था तो दोनों नें शादी क्यों नहीं की? रुक्मिणी से क्यों करना पड़ा विवाह? आइए जानते हैं इसकी पीछे की रोचक कथा-

बेहद खास थी राधा-कृष्ण की पहली मुलाकात

ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन की कथा बेहद मनमोहक बताई गई है. कहा जाता है कि एक दिन नंदबाबा श्रीकृष्ण को लेकर बाजार गए थे. तभी कृष्ण की नजर राधा पर पड़ी. राधा की अलौकिक सुंदरता और दिव्य आभा ने बाल गोपाल का मन मोह लिया. हैरानी की बात यह थी कि राधा भी कृष्ण को देखते ही उनकी ओर आकर्षित हो गईं. मान्यता है कि दोनों का यह पहला मिलन नंदगांव और बरसाने के बीच स्थित संकेत तीर्थ में हुआ था. यही वह पावन स्थान माना जाता है, जहां से राधा-कृष्ण के अमर प्रेम की शुरुआत हुई.

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राधा-कृष्ण की पहली मुलाकात का ये भी दिलचस्प मत

राधा-कृष्ण के मिलन को लेकर एक और बेहद रोचक कथा प्रचलित है. कहा जाता है कि, उस समय कृष्ण करीब चार-पांच साल के थे और पिता नंद के साथ गाय चराने खेतों में जाते थे. एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई. नन्हे कृष्ण डरकर रोने लगे तो नंदबाबा चिंतित हो उठे कि गायों के साथ बेटे को कैसे संभालें. तभी उन्हें सामने से एक सुंदर कन्या आती दिखाई दी. नंदबाबा ने उससे कृष्ण की देखभाल करने का आग्रह किया. वह तुरंत तैयार हो गईं. यह कन्या कोई और नहीं, बल्कि राधा थीं, जो कृष्ण से करीब चार वर्ष बड़ी बताई जाती हैं.

भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से क्यों किया विवाह

जब श्रीकृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब भगवान राधा को देखकर उनसे मिलने आए और वापस लौटने का वादा किया. वहीं, रुक्मिणी श्रीकृष्ण को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर चुकी थीं. इसके बाद कृष्ण को पता चला कि रुक्मिणी का विवाह किसी से उनकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है. तब उन्होंने रुक्मिणी से विवाह रचा लिया.

क्यों अधूरा रह गया राधा-कृष्ण का प्रेम

आत्मा से प्रेम नहीं: धार्मिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण और राधा के बीच आध्यात्मिक प्रेम था. इसी के चलते दोनों ने शादी नहीं की थी. श्रीकृष्ण ये भी संदेश देना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग-अलग हैं, प्रेम का अर्थ विवाह नहीं होता. उनका मानना था कि राधा उनकी आत्मा हैं, ऐसे में क्या कोई अपनी आत्मा से शादी करता है.

राधा ने खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझा: पौराणिक कहानियों की मानें तो राधा खुद को कृष्ण के लायक नहीं समझती थीं. इसलिए वे प्रेम करते हुए भी कृष्ण से शादी न करने के फैसले पर अटल रहीं. यही वजह है कि दोनों ने कभी शादी नहीं की.

एक ये भी वजह: ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार, भगवान कृष्ण और राधा का विवाह न होने की एक वजह रिश्ते का सही मिलान न होना भी था. माना जाता है कि, राधा का विवाह यशोदा के भाई रायान गोपा से होने के कारण वह रिश्ते में श्रीकृष्ण की मामी हो गईं थीं.

देवी स्वरूप थीं राधा-रुक्मिणी: कहते हैं कि राधा रानी मां लक्ष्मी का स्वरूप थीं और रुक्मिणी भी मां देवी का स्वरूप थीं, इसलिए माना जाता है कि राधा और रुक्मिणी एक ही अंश थे. इस प्रकार श्रीकृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ था.

कभी जुदा नहीं हुए कृष्ण-राधा: माना जाता है कि कृष्ण और राधा की भले ही कभी शादी न हुई हो पर वे दोनों कभी अलग नहीं हुए. उनके बीच का प्रेम कभी शारीरिक नहीं था. यही वजह है कि उनका प्रेम आज भी अमर है.

Tags: Dharmjanmashtami 2026religion news
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