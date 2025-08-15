Janmashtami 2025 : आखिर क्यों भगवान कृष्ण को लगाया जाता है 56 भोग? जानें कब से शुरू हुई ये अनोखी परंपरा…

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का त्यौहार आने ही वाला है। यह दिन भगवान विष्णु के आठवें अवतार, भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 16 अगस्त, 2025 शनिवार को पड़ रहा है। इस दिनआधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं, उन्हें छप्पन भोग अर्पित करते हैं, जिसका अर्थ है 56 व्यंजन और भोग में उनके पसंदीदा व्यंजन जैसे माखन मिश्री, पंचामृत, मखाना पाग, गोपालकाला आदि शामिल होते हैं।

छप्पन भोग जानें यहां

छप्पन भोग में भगवान कृष्ण को प्रिय 56 स्वादिष्ट प्रसाद शामिल हैं। शुद्ध दूध से बने उत्पादों से लेकर नमकीन व्यंजनों तक, इसमें सब कुछ है। इसमें माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जीरा लड्डू, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मोहनभोग, मूंग दाल हलवा, घेवर, पेड़ा, काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, पंचामृत, शक्कर पारा, मठरी, चटनी, मुरब्बा, आम, केला, अंगूर, सेब, आलूबुखारा, किशमिश, पकौड़े, साग जैसे सात्विक व्यंजन शामिल हैं। दही, चावल, कढ़ी, चीला, पापड़, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, दूधी की सब्जी, पूरी, टिक्की, दलिया, घी, शहद, सफेद मक्खन, ताजी क्रीम, कचौरी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, छाछ, शिकंजी, चना, मीठे चावल, भुजिया, सुपारी, सौंफ और पान।

क्यों खिलाया जाता है 56 भोग?