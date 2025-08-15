Home > धर्म > Janmashtami 2025 : आखिर क्यों भगवान कृष्ण को लगाया जाता है 56 भोग? जानें कब से शुरू हुई ये अनोखी परंपरा…

Krishna Janmashtami 2025: भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव 16 अगस्त को मनाया जाना है। इस दिन भक्तगण उपवास रखेंगे, इस दौरान वह केवल फल और दूध ग्रहण करेंगे। इस उत्सव में भगवान कृष्ण को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। साथ ही अन्नदान और गायों को चारा खिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है।

Published: August 15, 2025 15:17:03 IST

Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025
Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी का त्यौहार आने ही वाला है। यह दिन भगवान विष्णु के आठवें अवतार, भगवान कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह त्यौहार 16 अगस्त, 2025 शनिवार को पड़ रहा है। इस दिनआधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते हैं, उन्हें छप्पन भोग अर्पित करते हैं, जिसका अर्थ है 56 व्यंजन और भोग में उनके पसंदीदा व्यंजन जैसे माखन मिश्री, पंचामृत, मखाना पाग, गोपालकाला आदि शामिल होते हैं।

छप्पन भोग जानें यहां 

छप्पन भोग में भगवान कृष्ण को प्रिय 56 स्वादिष्ट प्रसाद शामिल हैं। शुद्ध दूध से बने उत्पादों से लेकर नमकीन व्यंजनों तक, इसमें सब कुछ है। इसमें माखन मिश्री, खीर, रसगुल्ला, जीरा लड्डू, जलेबी, रबड़ी, मालपुआ, मोहनभोग, मूंग दाल हलवा, घेवर, पेड़ा, काजू, बादाम, पिस्ता, इलायची, पंचामृत, शक्कर पारा, मठरी, चटनी, मुरब्बा, आम, केला, अंगूर, सेब, आलूबुखारा, किशमिश, पकौड़े, साग जैसे सात्विक व्यंजन शामिल हैं। दही, चावल, कढ़ी, चीला, पापड़, खिचड़ी, बैंगन की सब्जी, दूधी की सब्जी, पूरी, टिक्की, दलिया, घी, शहद, सफेद मक्खन, ताजी क्रीम, कचौरी, रोटी, नारियल पानी, बादाम का दूध, छाछ, शिकंजी, चना, मीठे चावल, भुजिया, सुपारी, सौंफ और पान। 

क्यों खिलाया जाता है 56 भोग?

मान्यता के अनुसार कृष्ण ने लोगों को गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण लेने का निर्देश दिया, जिसे उन्होंने अपने बाएं हाथ से सहजता से उठा लिया। सात दिनों तक कृष्ण बिना कुछ खाए पर्वत को उठाए रहे। आठवें दिन, जब बारिश थम गई और लोग बाहर निकले, तो उन्हें पता चला कि कृष्ण ने इस दौरान कुछ भी नहीं खाया था। तो उन्होंने माँ यशोदा से पूछा कि वह कृष्ण को कैसे भोजन कराती हैं, तो माँ यशोदा ने बताया कि वह उन्हें दिन में आठ बार भोजन कराती हैं। परिणामस्वरूप, गोकुलवासियों ने कृष्ण के सम्मान में छप्पन प्रकार के व्यंजन तैयार किए प्रत्येक भोजन के लिए आठ प्रकार—जिससे छप्पन भोग की परंपरा शुरू हुई। 

किन चीजों का रखें ख्याल

  • त्योहारों में अपने नाश्ते का ध्यान रखें: उपवास के दौरान आप क्या खाते हैं, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर नाश्ते से ज़रूरत से ज़्यादा खाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। फ्राइज़ और पकौड़े जैसे तले हुए विकल्पों से बचें, और इसके बजाय मेवे (जैसे बादाम), मखाने और फल जैसे स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुनें।
  • हाइड्रेटेड रहें: शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। उपवास के दौरान यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्जलीकरण से थकान, सिरदर्द और चिड़चिड़ापन हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। 
  • हल्का और सात्विक भोजन चुनें: सात्विक भोजन, जो अपनी शुद्धता और आसानी से पचने के लिए जाने जाते हैं, उपवास के लिए आदर्श होते हैं। ये भोजन जन्माष्टमी के आध्यात्मिक सार के अनुरूप होते हैं और आपकी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। 
  • ध्यानपूर्वक अपना उपवास तोड़ें: ध्यानपूर्वक अपना उपवास तोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुछ समय तक कुछ न खाने के बाद आपके शरीर को आसानी से समायोजित होने में मदद करता है। बहुत अधिक या बहुत जल्दी खाने से पेट फूल सकता है या बेचैनी हो सकती है। 

इस मूलांक की लड़कियां होती है सास की चहेती,पति के लिए होती है राजकुमारी,ससुराल वालों के दिलों पर करती है राज

