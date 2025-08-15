Home > धर्म > कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!

कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!

Shri Krishna Janmashtami 2025: इस साल जन्माष्टमी का त्योहार बेहद धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाएगा। इस त्यौहार पर ज्वालामुखी राजयोग बनने जा रहा है। यह योग करीब 12 साल बाद बनने जा रहा है। जो कृष्ण के जन्मोत्सव को और भी खास बना देगा।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 15, 2025 09:09:15 IST

Janmashtami 2025
Janmashtami 2025
Shri Krishna Janmashtami 2025:  जन्माष्टमी का त्योहार बेहद धूमधाम से पूरे देश में 16 अगस्त को मनाया जाना है। यह त्यौहार पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रात 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी कारण इस योग में हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन एक खास संयोग बनने जा रहा है। इस त्यौहार पर ज्वालामुखी राजयोग बन रहा है। यो योग 12 साल बाद बनने जा रहा है। 

ज्वालामुखी राजयोग क्या है? 

ज्वालामुखी राजयोग एक बेहद दुर्लभ संयोग हैं। जिससे ग्रहों की स्थिति का निर्माण विशेष तौर पर होता है। इस योग के तहत सूर्य, चंद्रमा, और अन्य ग्रहों की स्थिति एक शक्तिशाली और शुभ योग का निर्माण करती हैं। 

ज्वालामुखी राजयोग का महत्व

जन्माष्टमी पर ज्वालामुखी राजयोग एक बेहद शुभ अवसर है। इस दौरान कान्हा जी की अराधना करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यह जीवन में सफलता के साथ-साथ सुख और शांति भी लेकर आता है। यह एक ऐसा अवसर जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। 

भगवान कृष्ण की पूजा करने से मिलेंगे लाभ

  • सफलता और समृद्धि की प्राप्त
  • आनंद की अनुभूति
  • नकारात्मक ऊर्जा का नाश
  • आत्म-विकास की प्राप्ति 

Vastu Guru Manyyaa Exclusive : 15 अगस्त को चमकेगा इन राशियों का भाग्य, जानें लकी कलर और नंबर

कब मनाया जाएगी जन्माष्टमी
बता दें कि इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों ही अलग-अलग दिन पड़ रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक, अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 09:34 बजे तक रहने वाली है। वहीं रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 04:38 से शुरू होगा। जिस कारण उदया तिथि के मुताबिक, 16 अगस्त को यह त्यौहार मनाया जाएगा। 

 पति-पत्नी का एक थाली में भोजन करना सही है या गलत? अगर आप भी कर रहे हैं ऐसा जो पढ़े जरूर

Tags: janmashtami 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025
कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!
कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!
कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!
कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?