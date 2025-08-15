Home > अध्यात्म > Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी

Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी 2025 पर व्रत रखने वाले भक्त जानें क्या खा सकते हैं, किन चीजों से बचना चाहिए और व्रत के दौरान किन नियमों का पालन ज़रूरी है। हम आपको हर एक जरूरी नियम से रूबरू कराएंगे।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 15, 2025 12:55:00 IST

Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी

Janmashtami 2025:कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि आत्मसंयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी और भक्त पूरे दिन उपवास रखकर मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। व्रत के दौरान सही नियम और खानपान का पालन करना बेहद जरूरी है।

क्या खा सकते हैं व्रत में:

व्रतधारी दिनभर फलाहार ले सकते हैं। इसमें मौसमी फल, केला, सेब, अंगूर आदि शामिल हैं। दूध, दही, माखन, पनीर और मिश्री का सेवन किया जा सकता है। साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बने पकवान भी उपयुक्त हैं। मीठे में मखाने की खीर या नारियल पानी ऊर्जा और ताजगी बनाए रखते हैं। नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए।

क्या न करें व्रत के दौरान:

व्रत में अनाज, दाल, गेहूं, चावल, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। पैकेट वाले या प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। तली-भुनी चीजों का अधिक सेवन करने से भी परहेज़ करें, ताकि व्रत हल्का और पवित्र रहे।

Janmashtami 2025 : लो पता चल गया…इस दिन मनाई जाएगी जनमाष्टमी, व्रत रखने से पहले जान लें पूजा की सही मुहूर्त और नियम

व्रत के नियम और सावधानियां:

सुबह स्नान के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें।

दिनभर भजन-कीर्तन और ध्यान में समय बिताएं।

क्रोध, आलस्य और नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

जरूरत से ज्यादा काम में शरीर को न थकाएं, ताकि मध्यरात्रि की पूजा में मन और शरीर दोनों सक्रिय रहें।

कल से शुरू हो रहे अच्छे दिन…जन्माष्टमी पर बनने जा रहा सबसे खास राजयोग, इन पर बरसेगी ‘कान्हा’ जी का कृपा!

मध्यरात्रि में भगवान का जन्मोत्सव मनाकर पंचामृत से अभिषेक करें और व्रत का समापन करें। जन्माष्टमी का व्रत केवल आहार नियंत्रण नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने और भक्ति में डूबने का अवसर है। जब श्रद्धा और संयम साथ आते हैं, तभी इस व्रत का असली फल मिलता है।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025

जन्माष्टमी के अगले ही दिन इन 3 राशियों का खुलेगा...

August 15, 2025

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो...

August 15, 2025

Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें...

August 15, 2025

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025
Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी
Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी
Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी
Janmashtami 2025 Fasting Rules: क्या खाएं, क्या न करें और किन बातों का रखें खास ध्यान, ऐसे मनाएं कृष्ण जन्माष्टमी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?